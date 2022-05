3. Liga, Gruppe 4 Aussenseiter Wil gewinnt gegen Kreuzlingen – Entscheidung in der Schlussminute Wil hat am Sonntag gegen Kreuzlingen die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das sechstklassierte Team 3:2. 02.05.2022, 07.44 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Wil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 90. Minute war Petrit Thaqi.

Hallil Ince hatte mit dem ersten Tor der Partie (50. Minut.) kreuzlingen 1:0 in Führung gebracht. Durch Penalty kam es in der 57. Minute zum Ausgleich für Wil. Florin Schälchli verwandelte erfolgreich. In der 70. Minute gelang Petrit Thaqi der Führungstreffer zum 2:1 für Wil. Durch Penalty kam es in der 87. Minute zum Ausgleich für Kreuzlingen. Adem Arifagic verwandelte erfolgreich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Wil erhielt: Agron Vokraj (87.) die einzige gelbe Karte bei Kreuzlingen erhielt: Farouk Rihawi (92.)

Trotz den drei Punkten bleibt Wil am Tabellenende. Zwölf Punkte bedeuten Rang 12. Wil hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Neukirch-Egnach 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (13.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Für Kreuzlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Für Kreuzlingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Kreuzlingen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Tobel-Affeltrangen 1946 1. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (18.15 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Wil 1900 1 - FC Kreuzlingen 2 3:2 (0:0) - Bergholz, Wil – Tore: 50. Hallil Ince 0:1. 57. Florin Schälchli (Penalty) 1:1.70. Petrit Thaqi 2:1. 87. Adem Arifagic (Penalty) 2:2.90. Petrit Thaqi 3:2. – Wil: Patrick Fink, Rubinson Kenady, Davide Scarlino, Dennis Räss, Agron Vokraj, Livio De Giosa, Florin Schälchli, Amar Skenderovic, Raoul Matteo Memoli, Jeton Rapuca, Petrit Thaqi. – Kreuzlingen: Vince Tyler Sisman, Alessio Piccirillo, Albin Murtaj, Ibrahim Mermeroglu, Hallil Ince, Milad Ahadi, Martin Veleslavic, Sean Zgraggen, Darko Rilak, Adem Arifagic, Jeremia Hungerbühler. – Verwarnungen: 87. Agron Vokraj, 92. Farouk Rihawi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 07:41 Uhr.