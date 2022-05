3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Widnau gewinnt gegen Staad Überraschender Sieg für Widnau: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Staad (5. Rang) zuhause 4:2 geschlagen. 16.05.2022, 19.46 Uhr

(chm)

Slobodan Aksic eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Staad das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Widnau fiel in der 21. Minute (Alban Lufi). In der 27. Minute gelang Sandro Hutter der Führungstreffer zum 2:1 für Widnau.

Kevin Egbon sorgte in der 44. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Widnau. Widnau erhöhte in der 54. Minute seine Führung durch Vladan Kacarevic weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Slobodan Aksic in der 68. Minute her, als er für Staad auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabio Schmid von Widnau erhielt in der 85. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Widnau nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Widnau die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dank dem Sieg liegt Widnau neu über dem Strich. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Rheineck 1. Widnau hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Widnau trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Rheineck 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Nach der Niederlage büsst Staad einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 6. Für Staad war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Staad geht es in einem Heimspiel gegen FC Triesenberg 1 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (16.30 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Widnau 2 - FC Staad 1 4:2 (3:1) - Aegeten, Widnau – Tore: 6. Slobodan Aksic 0:1. 21. Alban Lufi 1:1. 27. Sandro Hutter 2:1. 44. Kevin Egbon 3:1. 54. Vladan Kacarevic 4:1. 68. Slobodan Aksic 4:2. – Widnau: Drilon Demiri, Sandro Hutter, Samuel Thönig, Fabio Schmid, Raphael Frei, Vladan Kacarevic, Alban Lufi, Stefano D Amico, Bledi Shala, Kevin Egbon, Aaron Heule. – Staad: Bostjan Stampfel, Luca Grab, Aleksandar Popadic, John Patrick Dornbierer, Dario Mihajlovic, Milos Markovic, Mattia Morgante, Filip Zaric, Andri Knellwolf, Slobodan Aksic, Pascal Nussbaum. – Verwarnungen: 85. Fabio Schmid.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.05.2022 19:42 Uhr.