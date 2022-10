Frauen 2. Liga Aussenseiter Triesen gewinnt gegen Toggenburg – Toggenburg verliert nach acht Siegen Überraschender Sieg für Triesen: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Toggenburg (1. Rang) zuhause 3:1 geschlagen. 23.10.2022, 21.10 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Triesen: Naomi Kindle brachte ihre Mannschaft in der 31. Minute 1:0 in Führung. Triesen baute die Führung in der 50. Minute (Jasmin Ackermann) weiter aus (2:0). Die 68. Minute brachte für Toggenburg den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Fabienne Brändle. In der 84. Minute sorgte Eva Fasel für den Schlusspunkt: sie traf zum 3:1 für Triesen.

Gelbe Karten gab es bei Triesen für Lena Ott (63.), Seraina Aggeler (81.) und Egon Eberle (82.). Eine Verwarnung gab es für Toggenburg, nämlich für Maurine Gübeli (77.).

Das Schlusslicht hat Triesen dank den drei Punkten abgeben können: acht Punkte bedeuten Rang 9. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Triesen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Triesen trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Weinfelden-Berg 1 Grp. (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (11.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Trotz der Niederlage bleibt Toggenburg auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 24 Punkte auf dem Konto. Nach acht Siegen in Serie verliert Toggenburg erstmals wieder.

Toggenburg spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Weinfelden-Berg 1 Grp. (Rang 11). Die Partie findet am 5. November statt (18.15 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Telegramm: FC Triesen 1 Grp. - FF Toggenburg 1 Grp. 3:1 (1:0) - Blumenau, Triesen – Tore: 31. Naomi Kindle 1:0. 50. Jasmin Ackermann 2:0. 68. Fabienne Brändle 2:1. 84. Eva Fasel 3:1. – Triesen: Ana Maria Lopez Correa, Lena Ott, Sina Kollmann, Annika Vils, Ladina Good, Elena Lohner, Seraina Aggeler, Jasmin Ackermann, Tanja Sprecher, Naomi Kindle, Eva Fasel. – Buetschwil: Bernadette Hangartner, Samira Heeb, Anuschka Salzmann, Maurine Gübeli, Valerie Kern, Sévérine Münger, Melanie Thalmann, Maurine Schnyder, Nicole Scherrer, Marina Oberholzer, Corinna Hasler. – Verwarnungen: 63. Lena Ott, 77. Maurine Gübeli, 81. Seraina Aggeler, 82. Egon Eberle.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

