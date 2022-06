2. Liga, Gruppe 2 - Aussenseiter Schmerikon gewinnt gegen Bronschhofen – Eigentor bringt Entscheidung

Krieg in der Ukraine Die Frage nach Waffenlieferungen spaltet die Kirche – das sagen Schweizer Kirchoberhäupter

Beten, beten, beten: So wollen die Kirchen in der Schweiz einen Beitrag zum Frieden in der Ukraine leisten. Das Thema Waffenlieferungen stürzt sie in ein Dilemma. Für Rita Famos, Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, sind Schweizer Rüstungsgüter für Kiew eine Option.