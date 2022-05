Frauen 2. Liga Aussenseiter Rapperswil-Jona gewinnt gegen Widnau – Entscheidung in der Schlussminute Rapperswil-Jona hat am Sonntag gegen Widnau die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team 3:2. 15.05.2022, 22.49 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Rapperswil-Jona das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war India Pfister.

Michelle Walt hatte mit dem ersten Tor der Partie (10. Minut.) widnau 1:0 in Führung gebracht. Der Ausgleich für Rapperswil-Jona fiel in der 16. Minute (Patrizia Altorfer). In der 25. Minute schoss Michelle Walt Widnau mittels Elfmeter in Führung (2:1). Rapperswil-Jona glich in der 51. Minute durch Lia Pagotto aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lia Pagotto von Rapperswil-Jona erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

In der Regel kassiert Widnau nicht so viele Tore wie gegen Rapperswil-Jona. Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Keine Änderung in der Tabelle für Rapperswil-Jona: 18 Punkte bedeuten Rang 9. Rapperswil-Jona hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Rapperswil-Jona geht es auswärts gegen FC Uzwil 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 25. Mai (20.15 Uhr, Rüti, Henau).

Widnau gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Mit 34 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Nach zwei Siegen in Serie verliert Widnau erstmals wieder. Widnau verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes tritt Widnau daheim gegen das erstplatzierte Team FC Thusis/Cazis 1 zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am Mittwoch (18. Mai) statt (20.15 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Widnau 1 3:2 (1:2) - Grünfeld, Jona – Tore: 10. Michelle Walt 0:1. 16. Patrizia Altorfer 1:1. 25. Michelle Walt (Penalty) 1:2.51. Lia Pagotto 2:2. 92. India Pfister 3:2. – Rapperswil-Jona: Kyra Blust, India Pfister, Luana Ammann, Alessia Christen, Aurora De Col, Noemi Häussler, Laura Marchionna, Alessia Pignataro, Sandra Ortner, Patrizia Altorfer, Jennifer Fankhauser. – Widnau: Sarah Hermann, Winona Berweger, Jessica Gstöhl, Joya Baumgartner, Leonie Ritz, Nadja Berweger, Erika Gschwend, Alida Haltiner, Corinne Britschgi, Eva Dietsche, Michelle Walt. – Verwarnungen: 70. Lia Pagotto.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

