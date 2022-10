2. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Mels gewinnt gegen Abtwil – Abtwil verliert nach drei Siegen Überraschender Sieg für Mels: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Abtwil (2. Rang) zuhause 4:2 geschlagen. 17.10.2022, 01.09 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Reto Nef in der 5. Minute. Er traf für Abtwil zum 1:0. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Nico Isler in der 7. Minute. Es war der 1:1-Ausgleich für Mels. Luca Bleisch brachte Mels 2:1 in Führung (19. Minute).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Mels stellte Pablo Müller in Minute 45 her. Pablo Müller war es auch, der in der 56. Minute Mels weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 4:1. In der 75. Minute sorgte Reto Nef noch für Resultatkosmetik für Abtwil. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Mels kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Abtwil für Marc Koller (51.) und Renato Gröli (61.).

Mels hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 20 Tore erzielte.

In der Regel kassiert Abtwil nicht so viele Tore wie gegen Mels. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Mels. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 7. Mels hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Mels konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Mels geht es auswärts gegen FC St. Margrethen 1 (Platz 12) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Für Abtwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 2. Abtwil hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Abtwil spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Uzwil 2 (Rang 10). Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Mels 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 4:2 (3:1) - Tiergarten, Mels – Tore: 5. Reto Nef 0:1. 7. Eigentor (Nico Isler) 1:1.19. Luca Bleisch 2:1. 45. Pablo Müller 3:1. 56. Pablo Müller 4:1. 75. Reto Nef 4:2. – Mels: Claudio Dosch, Robin Marthy, Ramon Gartmann, Lauro Gurzeler, Pierin Gantenbein, Veton Aliji, Manuel Willi, Daniel Lipovac, Luca Bleisch, Pablo Müller, Marco Kohler. – Abtwil: Alexander Stumpf, Sven Messmer, Marc Koller, Mattias Gröli, Alessandro Cardon, Thomas Sturzenegger, Nico Isler, Jan Ledergerber, Silvan Spescha, Glen Forster, Reto Nef. – Verwarnungen: 35. Luca Bleisch, 51. Marc Koller, 53. Pierin Gantenbein, 61. Renato Gröli, 76. Ramon Gartmann, 89. Manuel Willi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2022 01:06 Uhr.

