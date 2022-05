3. Liga, Gruppe 4 Aussenseiter Frauenfeld gewinnt gegen Neukirch-Egnach Frauenfeld hat am Samstag gegen Neukirch-Egnach die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das viertklassierte Team, und das gleich mit 5:0. 29.05.2022, 14.29 Uhr

(chm)

Adrian Alvarez brachte Frauenfeld 1:0 in Führung (10. Minute). In der 59. Minute schoss Joel Lüthy Frauenfeld mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Adrian Alvarez baute in der 72. Minute die Führung für Frauenfeld weiter aus (3:0).

Labinot Izairi baute in der 78. Minute die Führung für Frauenfeld weiter aus (4:0). Mirza Huskic schoss das 5:0 (88. Minute) für Frauenfeld und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Frauenfeld erhielten Samuel Beliansky (63.), Entoni Uka (73.) und Adrian Alvarez (84.) eine gelbe Karte. Bei Neukirch-Egnach erhielten Andrin Moser (81.), Marco Vogt (83.) und Silvan Gehrig (84.) eine gelbe Karte.

Dass Frauenfeld gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 19 Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Frauenfeld die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Frauenfeld, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Wil 1900 1. Frauenfeld hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Frauenfeld geht es in einem Heimspiel gegen FC Münchwilen 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Für Neukirch-Egnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 4. Neukirch-Egnach hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Neukirch-Egnach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Romanshorn 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Juni (16.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Neukirch-Egnach 1 - FC Frauenfeld 2 0:5 (0:1) - Rietzelg, Neukirch – Tore: 10. Adrian Alvarez 0:1. 59. Joel Lüthy (Penalty) 0:2.72. Adrian Alvarez 0:3. 78. Labinot Izairi 0:4. 88. Mirza Huskic 0:5. – Neukirch-Egnach: Raphael Fässler, Ivan Breitenmoser, Joel Weibel, Andrin Moser, Noah Altherr, Loris Schwitzer, Silvan Oswald, Adriano Martino, Marco Vogt, Pascal Allenspach, Dominik Neuhauser. – Frauenfeld: Timo Incontrada, Tristan Siddiqui, Brendon Zefi, Liridon Gjergji, Joel Lüthy, Entoni Uka, Arsim Zuta, Elvis Kengji, Yannic Huser, Adrian Alvarez, Samuel Beliansky. – Verwarnungen: 63. Samuel Beliansky, 73. Entoni Uka, 81. Andrin Moser, 83. Marco Vogt, 84. Adrian Alvarez, 84. Silvan Gehrig.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 14:26 Uhr.