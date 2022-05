Frauen 2. Liga Aussenseiter Ems gewinnt gegen Uzwil Ems hat am 09.05.2022, 10.07 Uhr

(chm)

Sonntag

gegen Uzwil die Überraschung geschafft: Die achtplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Clarissa Jung für Uzwil. In der 29. Minute traf sie zum 1:0. Gleichstand war in der 58. Minute hergestellt: Nicole Walker traf für Ems. Cris Raselli erzielte in der 68. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Ems. Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Nicole Walker die Führung für Ems auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Uzwil lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Ems. Das Team kassiert im Schnitt 1.1 Tore pro Partie (Rang 3).

Ems rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Ems hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Ems geht es zuhause gegen FC Linth-Schwanden 1 Grp. (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 15. Mai statt (17.00 Uhr, EMS).

Mit der Niederlage rückt Uzwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 26 Punkten neu Platz 4. Uzwil hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Uzwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Romanshorn 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 14. Mai statt (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Uzwil 1 - FC Ems 1 Grp. 1:3 (1:0) - Rüti, Henau – Tore: 29. Clarissa Jung 1:0. 58. Nicole Walker 1:1. 68. Cris Raselli 1:2. 90. Nicole Walker 1:3. – Uzwil: Anja Abegg, Olivia Grosset Grange, Silja Weibel, Jana Vettiger, Lina Widmer, Romyna Wirth, Marina Egli, Fabienne Gämperle, Andrea Nägele, Larissa Zehnder, Clarissa Jung. – Ems: Yasmin Gartmann, Laura Hubert, Sarah Riedi, Leonore Holstein, Zenia Obhof, Tatjana Darms, Solana Dietrich, Nicole Gartmann, Nicole Walker, Yasmine Beccarelli, Cris Raselli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2022 10:03 Uhr.