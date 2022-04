Frauen 2. Liga Aussenseiter Au-Berneck gewinnt gegen Uzwil Überraschung bei Au-Berneck gegen Uzwil: Der Tabellenneunte (Au-Berneck) hat am Sonntag auswärts den Tabellendritten 0:1 besiegt. 24.04.2022, 18.36 Uhr

(chm)

Au-Berneck geriet zunächst in Rückstand, als Alexandra Mühlbauer in der 14. Minute die zwischenzeitliche Führung für Uzwil gelang. In der 31. Minute glich Au-Berneck jedoch aus und ging in der 66. Minute in Führung. Torschützinnen waren Clarissa Jung und Anina Eicher.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Au-Berneck. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 8. Au-Berneck hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Au-Berneck trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Linth-Schwanden 1 Grp. (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 1. Mai statt (11.00 Uhr, Oberdorf, Berneck).

Für Uzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 3. Uzwil hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Uzwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Bütschwil 1 Grp. (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (11.30 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Telegramm: FC Uzwil 1 - FC Au-Berneck 05 1 1:2 (1:0) - Rüti, Henau – Tore: 14. Alexandra Mühlbauer 0:0. 31. Clarissa Jung 1:0. 66. Anina Eicher 1:0. – Uzwil: Laura Egli, Luana Curaba, Silja Weibel, Sarah Moser, Larissa Baumann, Romyna Wirth, Jana Vettiger, Fabienne Gämperle, Larissa Zehnder, Stefanie Lämmler, Clarissa Jung. – Au-Berneck: Katharina Fröhle, Claudia Heeb, Ramona Beutler, Lara Pizzingrilli, Thi Xao La Le, Deborah Fanchini, Fiona Indermaur, Elvira Rusch, Sonja Kutzer, Anina Eicher, Alexandra Mühlbauer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

