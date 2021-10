Frauen 2. Liga Au-Berneck und Thusis-Cazis spielen unentschieden 0:1 lautet das Resultat zwischen Au-Berneck und Thusis-Cazis. Die Teams teilen sich die Punkte. 31.10.2021, 19.36 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Au-Berneck die Führung. Torschützin in der 9. Minute war Alexandra Mühlbauer. Den Ausgleich erzielte Ella Fontana in der 35. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Thusis-Cazis, nämlich für Laura Pinto Martins (51.). Keine einzige Karte erhielt Au-Berneck.

Au-Berneck bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 9. Au-Berneck hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Au-Berneck auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 8) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 7. November (11.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Nach dem Unentschieden büsst Thusis-Cazis in der Tabelle ein und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 3. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Thusis-Cazis hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Thusis-Cazis spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bütschwil 1 Grp. (Platz 6). Diese Begegnung findet am 6. November statt (18.15 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Thusis - Cazis 1 1:1 (0:1) - Oberdorf, Berneck – Tore: 9. Alexandra Mühlbauer 0:0. 35. Ella Fontana 0:1. – Au-Berneck: Katharina Fröhle, Claudia Heeb, Ramona Beutler, Lara Pizzingrilli, Thi Xao La Le, Deborah Fanchini, Fiona Indermaur, Elvira Rusch, Sonja Kutzer, Anina Eicher, Alexandra Mühlbauer. – ThusisCazis: Tamara Brenn, Celina Müller, Sina Casanova, Selina Benz, Melina Baumberger, Natalie Schumacher, Amina Horber, Annaleah Kressig, Sarina Jenny, Ella Fontana, Laura Pinto Martins. – Verwarnungen: 51. Laura Pinto Martins, 70. Ramona Beutler.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Au-Berneck 05 1 - FC Thusis - Cazis 1 1:1, FC Bütschwil 1 Grp. - FC Rapperswil-Jona 2 3:0, FC Uzwil 1 - FC Triesen 1 Grp. 4:0, FC Ems 1 Grp. - FC Romanshorn 1 1:1

Tabelle: 1. FC Uzwil 1 9 Spiele/21 Punkte (23:9). 2. FC Widnau 1 9/20 (29:8), 3. FC Thusis - Cazis 1 9/20 (23:4), 4. FC Triesen 1 Grp. 9/16 (14:19), 5. FC Romanshorn 1 10/15 (19:19), 6. FC Bütschwil 1 Grp. 9/14 (27:16), 7. FC Ems 1 Grp. 9/10 (14:25), 8. FC Ebnat-Kappel 1 9/9 (15:23), 9. FC Au-Berneck 05 1 9/9 (22:22), 10. FC Rapperswil-Jona 2 9/5 (5:14), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 9/1 (5:37).

