4. Liga, Gruppe 3 Au-Berneck 05 verliert gegen Seriensieger Widnau – Au-Berneck 05 verliert nach drei Siegen Widnau setzt seine Siegesserie auch gegen Au-Berneck 05 fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 02.10.2022, 23.07 Uhr

(chm)

Au-Berneck 05 ging zunächst in Führung, als Jaro Böhrer in der 34. Minute traf. Dann glich aber Robin Hutter (59.) für Widnau aus. Robin Hutter in der 62. Minute und Aaron Thönig in der 75. Minute brachten Widnau sodann 3:1 in Führung. Au-Berneck 05 kam in der 84. Minute auf ein Tor heran, als Fitim Kupa per Elfmeter zum 2:3 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Widnau. Gelbe Karten gab es bei Au-Berneck 05 für Marc Weder (16.) und Fitim Kupa (87.).

In der Abwehr gehört Widnau zu den Besten: Die total 10 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.7 Toren pro Match (Rang 2).

Widnau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 3. Widnau hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Widnau in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Montlingen 2. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (15.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Nach der Niederlage büsst Au-Berneck 05 zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 4. Au-Berneck 05 hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Au-Berneck 05 wartet im nächsten Spiel auswärts das fünftplatzierte Team FC Rebstein 2a, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 2 - FC Widnau 2 2:3 (1:0) - Degern, Au – Tore: 34. Jaro Böhrer (Penalty) 1:0.59. Robin Hutter 1:1. 62. Robin Hutter 1:2. 75. Aaron Thönig 1:3. 84. Fitim Kupa (Penalty) 2:3. – Au-Berneck 05: Fabian Scheier, Tim Federer, Marc Weder, Florian Staub, Janis Lentini, Marco Hanimann, Noah Gotadoro, Jaro Böhrer, Florian Knaus, Rosario Conidi, Moritz Holling. – Widnau: Manuel Tobler, Shkrep Zymberi, Fabio Schmid, Julijan Radisic, Raphael Frei, Dario Ivic, Bledi Shala, Aleksandar Radisic, Noe Rieser, Aaron Thönig, Aaron Heule. – Verwarnungen: 16. Marc Weder, 45. Aaron Heule, 68. Fabio Schmid, 72. Bledi Shala, 83. Aleksandar Radisic, 87. Fitim Kupa.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 23:04 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.