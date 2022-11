2. Liga, Gruppe 1 Au-Berneck 05 mit Sieg gegen Mels – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Au-Berneck 05: Gegen Mels gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:0. 06.11.2022, 01.25 Uhr

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Daniele Varano brachte Au-Berneck 05 1:0 in Führung (18. Minute). In der 42. Minute erhöhte Tobias Dierauer auf 2:0 für Au-Berneck 05.

Bei Mels sah Samuel Prisset (81.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Thomas Starcevic (68.) und Daniel Lipovac (73.). Die einzige gelbe Karte bei Au-Berneck 05 erhielt: Carlo Lamorte (80.)

Au-Berneck 05 machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 7. Au-Berneck 05 hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Au-Berneck 05 spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Uzwil 2 (Platz 10). Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Nach der Niederlage büsst Mels zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 9. Mels hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Mels in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Ems 1. Das Spiel findet am 26. März statt ( Uhr, EMS).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Mels 1 2:0 (2:0) - Degern, Au – Tore: 18. Daniele Varano 1:0. 42. Tobias Dierauer 2:0. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Fabian Dierauer, Mihai Giovanny Popescu, Raoul Marino, Sarujan Pirabakaran, Mario Zivic, Tobias Dierauer, Elion Sopi, Daniele Varano, Jetmir Lakna, Flamur Bojaxhi. – Mels: Claudio Dosch, Robin Marthy, Thomas Starcevic, Lauro Gurzeler, Samuel Prisset, Veton Aliji, Manuel Willi, Daniel Lipovac, Luca Bleisch, Pablo Müller, Marco Kohler. – Verwarnungen: 68. Thomas Starcevic, 73. Daniel Lipovac, 80. Carlo Lamorte – Ausschluss: 81. Samuel Prisset.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.11.2022 02:23 Uhr.

