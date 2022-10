4. Liga, Gruppe 3 Au-Berneck 05 mit drei Punkten auswärts gegen Altstätten – Rosario Conidi entscheidet Spiel Au-Berneck 05 gewinnt am Freitag auswärts gegen Altstätten 2:1. 22.10.2022, 16.39 Uhr

(chm)

Au-Berneck 05 geriet zunächst in Rückstand, als Gabriel Horg in der 14. Minute die zwischenzeitliche Führung für Altstätten gelang. In der 23. Minute glich Au-Berneck 05 jedoch aus und ging in der 73. Minute in Führung. Torschützen waren Marco Hanimann und Rosario Conidi.

Bei Altstätten sah Besim Shaqiri (88.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Gabriel Horg (18.), Besim Shaqiri (40.) und Besnik Krasniqi (92.). Die einzige gelbe Karte bei Au-Berneck 05 erhielt: Gabriel Zweifel (91.)

Au-Berneck 05 bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Au-Berneck 05 ist es der zweite Sieg in Serie. Au-Berneck 05 konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Au-Berneck 05 tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Montlingen 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (19.00 Uhr, Degern, Au).

Nach der Niederlage büsst Altstätten einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 6. Altstätten hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Altstätten auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Rebstein 2a (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Altstätten 2a - FC Au-Berneck 05 2 1:2 (1:1) - Grüntal Altstätten, Altstätten – Tore: 14. Gabriel Horg (Penalty) 1:0.23. Marco Hanimann 1:1. 73. Rosario Conidi 1:2. – Altstätten: Sajeegan Sritharan, Sandro Rifici, Aleksandar Disic, Andrin Metzger, Fabian Mazenauer, Besim Shaqiri, Stefan Stanisic, Kevin Rifici, Agmend Ali, Gabriel Horg, Denis Bektesi. – Au-Berneck 05: Fabian Scheier, Luca Tobler, Florian Staub, Andreas Sieber, Janis Lentini, Roger Untersander, Florian Knaus, Noah Blumenthal Sorell, Marco Hanimann, Maid Pjanic, Moritz Holling. – Verwarnungen: 18. Gabriel Horg, 40. Besim Shaqiri, 91. Gabriel Zweifel, 92. Besnik Krasniqi – Ausschluss: 88. Besim Shaqiri.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 16:36 Uhr.

