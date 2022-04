2. Liga, Gruppe 1 Au-Berneck 05 gewinnt deutlich gegen St. Margrethen Au-Berneck 05 gewinnt am Samstag zuhause gegen St. Margrethen 3:0. 10.04.2022, 05.54 Uhr

Flamur Bojaxhi traf in der 4. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Au-Berneck 05. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Au-Berneck 05 stellte Sebastian Friedlein in Minute 26 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Tobias Dierauer, der in der 81. Minute die Führung für Au-Berneck 05 auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. St. Margrethen kassierte fünf gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Au-Berneck 05 erhielt: Gabriele Lamorte (73.)

In der Abwehr gehört Au-Berneck 05 zu den Besten: Total liess das Team 21 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 3).

Au-Berneck 05 machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 7. Au-Berneck 05 hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Au-Berneck 05 geht es zuhause gegen FC Montlingen 1 (Platz 11) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Degern, Au).

Mit der Niederlage rückt St. Margrethen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 9. St. Margrethen hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für St. Margrethen geht es in einem Heimspiel gegen FC Vaduz 2 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 23. April statt (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC St. Margrethen 1 3:0 (2:0) - Degern, Au – Tore: 4. Flamur Bojaxhi 1:0. 26. Sebastian Friedlein 2:0. 81. Tobias Dierauer 3:0. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Carlo Lamorte, Mihai Giovanny Popescu, Fabian Dierauer, Jetmir Lakna, Tobias Dierauer, Daniele Varano, Gabriele Lamorte, Giuliano Lamorte, Sebastian Friedlein, Flamur Bojaxhi. – St.Margrethen: Teoman Dastan, Valdon Axhija, Salvatore Forgia, Aaron Korunka, Furkan Sarac, Fatlum Aliu, Sevalj Ljatifi, Albert Prenaj, Ahmet Cetinkaya, Serkan Aktas, Liridon Maliqi. – Verwarnungen: 23. Albert Prenaj, 70. Ahmet Cetinkaya, 73. Gabriele Lamorte, 78. Aaron Korunka, 78. Furkan Sarac, 90. Blendard Ibrahimi.

