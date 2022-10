4. Liga, Gruppe 3 Au-Berneck 05 bezwingt auswärts Rebstein – Mateo Gulan entscheidet Spiel Au-Berneck 05 behielt im Spiel gegen Rebstein am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 10.10.2022, 02.38 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 37. Minute, als Mateo Gulan den Treffer zum 3:2 für Au-Berneck 05 erzielte.

Zum Auftakt der Partie hatte Roger Untersander sein Team in der 3. Minute in Führung geschossen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 8. Minute, als Alessio Celentano für Rebstein traf. Timo Ruppanner erzielte in der 11. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Rebstein. Au-Berneck 05 glich in der 31. Minute durch Moritz Holling aus.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rebstein sah Samed Emini (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Yanik Ryffel (36.) und Samed Emini (61.). Gelbe Karten gab es bei Au-Berneck 05 für Till Nüesch (25.), Mateo Gulan (38.) und Marc Weder (56.).

Zahlreiche Gegentore sind für Rebstein ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 7).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Au-Berneck 05. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 3. Au-Berneck 05 hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Au-Berneck 05 spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Altstätten 2a (Platz 7). Diese Begegnung findet am 21. Oktober statt (20.00 Uhr, Grüntal Altstätten, Altstätten).

Für Rebstein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 6. Für Rebstein war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Rebstein auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Vaduz 1 (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 21. Oktober statt (20.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Rebstein 2a - FC Au-Berneck 05 2 2:3 (2:3) - Birkenau, Rebstein – Tore: 3. Roger Untersander 0:1. 8. Alessio Celentano 1:1. 11. Timo Ruppanner 2:1. 31. Moritz Holling 2:2. 37. Mateo Gulan (Penalty) 2:3. – Rebstein: Kai Gremminger, Simon Bucher, Yanik Ryffel, Dominic Gächter, Alan Müller, Marco Keel, Silvan Steiger, Antonio Marzano, Alessio Celentano, Timo Ruppanner, Samed Emini. – Au-Berneck 05: Joel Eugster, Luca Tobler, Andreas Sieber, Marc Weder, Janis Lentini, Roger Untersander, Maid Pjanic, Florian Knaus, Till Nüesch, Mateo Gulan, Moritz Holling. – Verwarnungen: 25. Till Nüesch, 36. Yanik Ryffel, 38. Mateo Gulan, 56. Marc Weder, 61. Samed Emini – Ausschluss: 93. Samed Emini.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

