2. Liga, Gruppe 2 Arbon lässt sich von Bischofszell kein Bein stellen – Kevin Bärlocher mit Siegtor Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 8) ist Arbon am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Bischofszell gerecht geworden und hat zuhause 3:2 gewonnen. 06.11.2022, 01.26 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 79. Minute, als Kevin Bärlocher den Treffer zum 3:2 für Arbon erzielte.

Fabian Hug hatte davor in der 38. Minute zum 1:0 für Arbon getroffen. Gleichstand war in der 47. Minute hergestellt: Thilo Knellwolf traf für Bischofszell. Silvio Näf schoss Bischofszell in der 69. Minute zur 2:1-Führung. In der 73. Minute traf Semir Todorovac für Arbon zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Bischofszell gab es fünf gelbe Karten. Bei Arbon erhielten Claudio Lämmler (32.), Doriano Telatin (86.) und Semir Todorovac (89.) eine gelbe Karte.

Dass Arbon viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen elf Spielen hat Arbon durchschnittlich 3.4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bringt Arbon an die Spitze Nach elf Spielen hat das Team 24 Punkte. Es macht einen Platz gut. Für Arbon ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und viermal auswärts gewonnen.

Arbon spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 (Rang 9). Die Partie findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Für Bischofszell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Bischofszell hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bischofszell in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Henau 1. Die Partie findet am 26. März statt ( Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Arbon 05 1 - FC Bischofszell 1 3:2 (1:0) - Stacherholz, Arbon – Tore: 38. Fabian Hug 1:0. 47. Thilo Knellwolf 1:1. 69. Silvio Näf 1:2. 73. Semir Todorovac 2:2. 79. Kevin Bärlocher 3:2. – Arbon: Samir Hodzic, Doriano Telatin, Damian Bont, Afet Mevmedoski, Giosue Dannenmann, Claudio Lämmler, Arxhende Rulani, Fabian Hug, Miran Saliji, Kevin Bärlocher, Semir Todorovac. – Bischo: Levin Spring, Alexander Vonplon, Silvio Näf, Marko Vranic, Nicolas Spiegel, Reto Dähler, Lars Musa, Erik Willems, Florian Eggenberger, Thilo Knellwolf, Domenico Ventrici. – Verwarnungen: 31. Domenico Ventrici, 32. Claudio Lämmler, 45. Erik Willems, 53. Alexander Vonplon, 72. Uwe Beran, 86. Doriano Telatin, 88. Nicolas Spiegel, 89. Semir Todorovac.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.11.2022 02:23 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.