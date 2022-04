2. Liga, Gruppe 2 Arbon gewinnt deutlich gegen Schmerikon Arbon gewinnt am Samstag auswärts gegen Schmerikon 4:1. 24.04.2022, 03.22 Uhr

(chm)

Miran Saliji eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Arbon das 1:0 markierte. Marco Ciullo erhöhte in der 12. Minute zur 2:0-Führung für Arbon. Arbon erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Joel Haltinner weiter auf 3:0. Das Tor war ein Penalty.

Andreas Müller verkürzte in der 45. Minute den Rückstand von Schmerikon auf 1:3. Es handelte sich um einen Penalty. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Semir Todorovac in der 68. Minute, als er für Arbon zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schmerikon für Marcel Tschirky (43.) und Onur Pehlivan (72.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Arbon, Semir Todorovac (50.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Arbon. 22 Punkte bedeuten Rang 5. Arbon hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Arbon daheim mit FC Sirnach 1 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 29. April statt (20.30 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Für Schmerikon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Schmerikon erstmals wieder.

Schmerikon tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Rapperswil-Jona 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 1. Mai statt (16.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Telegramm: FC Schmerikon 1 - FC Arbon 05 1 1:4 (1:3) - Allmeind Schmerikon, Schmerikon – Tore: 6. Miran Saliji 0:1. 12. Marco Ciullo 0:2. 40. Joel Haltinner (Penalty) 0:3.45. Andreas Müller (Penalty) 1:3.68. Semir Todorovac 1:4. – Schmerikon: Filipe Pereira Dinis, Marcel Tschirky, Curdin Lindemann, Kevin Fehr, Loris Peduto, Kelsang Tsering Dhokhar, Onur Pehlivan, Milen Eric, Stefan Kovacevic, Yves Helbling, Andreas Müller. – Arbon: Timo Straub, Marvin Merz, Dejan Peric, Damian Bont, Cédric Kriebel, Marco Ciullo, Semir Todorovac, Giosue Dannenmann, Rikard Oroshi, Joel Haltinner, Miran Saliji. – Verwarnungen: 43. Marcel Tschirky, 50. Semir Todorovac, 72. Onur Pehlivan.

