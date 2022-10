2. Liga, Gruppe 2 Arbon bezwingt auswärts Eschenbach – Siegtreffer in allerletzter Minute Arbon behielt im Spiel gegen Eschenbach am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:3. 03.10.2022, 02.42 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Kaan Polat, der in der 29. Minute für Eschenbach zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 34. Minute hergestellt: Miran Saliji traf für Arbon. Sandro Vigini brachte Eschenbach 2:1 in Führung (36. Minute).

Der Ausgleich für Arbon fiel in der 38. Minute (Doriano Telatin). Per Penalty traf Damian Bont in der 71. Minute zur 3:2-Führung für Arbon. André Hefti glich in der 83. Minute für Eschenbach aus. Es hiess 3:3. Kurz vor Schluss, in der 94. Minute traf Doriano Telatin zum 4:3-Siegestreffer für Arbon.

Bei Arbon erhielten Claudio Lämmler (63.) und Giosue Dannenmann (81.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Javier Bolliger (68.) und Nicola Brunner (88.).

Die Offensive von Arbon ist die beste der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.2 Tore pro Partie.

Arbon machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 2. Für Arbon ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Arbon konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Als nächstes trifft Arbon in einem Heimspiel mit FC Romanshorn 1 (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Freitag (7. Oktober) statt (20.15 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Mit der Niederlage rückt Eschenbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 9. Eschenbach hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Eschenbach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Henau 1. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (15.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Eschenbach 1 - FC Arbon 05 1 3:4 (2:2) - Eschewies, Eschenbach – Tore: 29. Kaan Polat 1:0. 34. Miran Saliji 1:1. 36. Sandro Vigini 2:1. 38. Doriano Telatin 2:2. 71. Damian Bont (Penalty) 2:3.83. André Hefti 3:3. 94. Doriano Telatin 3:4. – Eschenbach: Diego Milano, Ramon Grob, Javier Bolliger, Nicola Brunner, Kaan Polat, Sandro Vigini, Robert Stojanov, Dominik Hinder, André Hefti, Silvan Aranda, Timon Keller. – Arbon: Gjon Neziraj, Marvin Merz, Damian Bont, Afet Mevmedoski, Alessandro Zingarelli Hidalgo, Doriano Telatin, Kevin Bärlocher, Claudio Lämmler, Semir Todorovac, Fabian Hug, Miran Saliji. – Verwarnungen: 63. Claudio Lämmler, 68. Javier Bolliger, 81. Giosue Dannenmann, 88. Nicola Brunner.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

