2. Liga, Gruppe 2 Andi Qerfozi sichert Bronschhofen den Sieg gegen Henau im Alleingang Sieg für den Tabellenzweiten: Bronschhofen lässt am Mittwoch auswärts beim 3:1 gegen Henau (Rang 8) nichts anbrennen. 26.05.2022, 22.49 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Andi Qerfozi für Bronschhofen. In der 14. Minute traf er zum 1:0. In der 46. Minute traf Andi Qerfozi bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Bronschhofen. Es war ein Elfmeter. In der 59. Minute gelang Henau (Robin Holenstein) der Anschlusstreffer (1:2). In der 68. Minute erhöhte erneut Andi Qerfozi auf 3:1 für Bronschhofen.

Gelbe Karten gab es bei Bronschhofen für Alain Mürner (74.) und Raphael Schwager (76.). Bei Henau erhielten Alessandro Veluscek (45.) und Cédric Löhrer (78.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Bronschhofen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.5 Tore pro Partie (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Henau ein relativ häufiges Phänomen. Die total 52 Gegentore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 11).

Bronschhofen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Bronschhofen hat bisher zwölfmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bronschhofen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Schmerikon 1 (Rang 10). Die Partie findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Mit der Niederlage rückt Henau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 9. Henau hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Henau geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Uzwil 2 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Henau 1 - SC Bronschhofen 1 1:3 (0:2) - Rüti, Henau – Tore: 14. Andi Qerfozi 0:1. 46. Andi Qerfozi (Penalty) 0:2.59. Robin Holenstein 1:2. 68. Andi Qerfozi 1:3. – Henau: Timon Abbt, Renato Hungerbühler, Remo Dal Molin, Alessandro Veluscek, Patrick Meier, Manuel Bossart, Robin Holenstein, Markus Anderes, Jan Näf, Marvin Wiedemeier, Cédric Löhrer. – Bronschhofen: Janis Kühne, Simon Pabst, Bujar Sejdi, Stefan Ott, Andrin Owassapian, Michel Helbling, Philipp Flammer, Andi Qerfozi, Nicola Guntersweiler, Metin Sakiri, Raphael Schwager. – Verwarnungen: 45. Alessandro Veluscek, 74. Alain Mürner, 76. Raphael Schwager, 78. Cédric Löhrer.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

