4. Liga, Gruppe 6 Amriswil siegt gegen Bischofszell Amriswil behielt im Spiel gegen Bischofszell am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 03.10.2021, 10.19 Uhr

(chm)

Sascha Brivio eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Amriswil das 1:0 markierte. Wiederum Sascha Brivio erhöhte in der 15. Minute auf 2:0 für Amriswil. In der 26. Minute gelang Bischofszell (Rafael Mettler) der Anschlusstreffer (1:2).

Andrin Moser erhöhte in der 31. Minute zur 3:1-Führung für Amriswil. Der Anschlusstreffer für Bischofszell zum 2:3 kam in der 41. Minute. Verantwortlich dafür war Patrik Silva Simoes. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Andrin Moser in der 69. Minute. Er traf zum 4:2 für Amriswil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Amriswil für Edon Velija (87.) und Ulises Gabriel Blatto Abrigo (89.). Bischofszell blieb ohne Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Bischofszell ein relativ häufiges Phänomen. Die total 23 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 7).

Die Tabellensituation hat sich für Amriswil nicht verändert. Neun Punkte bedeuten Rang 6. Amriswil hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Amriswil tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Niederwil 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Für Bischofszell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 7. Bischofszell hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bischofszell trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf AS Calcio Kreuzlingen 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (11.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Amriswil 2 - FC Bischofszell 2 4:2 (3:2) - Tellenfeld, Amriswil – Tore: 5. Sascha Brivio 1:0. 15. Sascha Brivio 2:0. 26. Rafael Mettler 2:1. 31. Andrin Moser 3:1. 41. Patrik Silva Simoes 3:2. 69. Andrin Moser 4:2. – Amriswil: Daniele Fazio, Manuel Acan, Alexandre Estima Figueiredo, Armend Fetahu, Ulises Gabriel Blatto Abrigo, Sascha Brivio, Valerio Manzari, Edon Velija, Denis Smajovik, Almir Ahmedi, Andrin Moser. – Bischo: Stefan Schär, Aleksi Stähli, Jan Haas, Joost Willems, Rafael Mettler, Damian Keller, Joe Limoncelli, Gabriel Nobel, Robin Fitze, Leandro Viudez Fitze, Patrik Silva Simoes. – Verwarnungen: 87. Edon Velija, 89. Ulises Gabriel Blatto Abrigo.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Weinfelden-Bürglen 1a - FC Niederwil 1 1:4, FC Amriswil 2 - FC Bischofszell 2 4:2, FC Uzwil 3a - SC Berg 1 0:2

Tabelle: 1. SC Berg 1 6 Spiele/18 Punkte (25:5). 2. FC Niederwil 1 6/16 (37:4), 3. FC Weinfelden-Bürglen 1a 6/15 (23:5), 4. FC Henau 2 6/10 (20:12), 5. FC Uzwil 3a 7/10 (14:15), 6. FC Amriswil 2 6/9 (13:13), 7. FC Bischofszell 2 7/5 (14:23), 8. FC KS-Sulgen 1 7/4 (8:36), 9. AS Calcio Kreuzlingen 2 6/3 (6:32), 10. FC Zuzwil 2 7/3 (12:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 10:16 Uhr.