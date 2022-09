4. Liga, Gruppe 6 Amriswil sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Bischofszell Im Spiel zwischen Bischofszell und Amriswil gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 10.09.2022, 05.18 Uhr

(chm)

Amriswil geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 88. Minute doch noch einen Punkt.

Das Skore eröffnete Domenico Ventrici in der 40. Minute. Er traf für Bischofszell zum 1:0. Zum Ausgleich für Amriswil traf Bytyqi Albin in der 65. Minute. In der 71. Minute gelang Levin Spring der Führungstreffer zum 2:1 für Bischofszell. Der Ausgleich für Amriswil zum 2:2 fiel spät durch Bytyqi Albin. Er war in der 88. Minute erfolgreich.Das Tor fiel durch einen Penalty. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Bischofszell erhielt: Guillaume Pedrazzini (90.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Amriswil, Salem Jusufi (12.) kassierte sie.

Bischofszell liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 6. Das Team hat vier Punkte. Bischofszell hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bischofszell auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Wängi 2. Die Partie findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Amriswil verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Amriswil hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Amriswil geht es in einem Heimspiel gegen FC Tobel-Affeltrangen 1946 2 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (19.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Telegramm: FC Bischofszell 2 - FC Amriswil 2a 2:2 (1:0) - Bruggfeld, Bischofszell – Tore: 40. Domenico Ventrici 1:0. 65. Bytyqi Albin 1:1. 71. Levin Spring 2:1. 88. Bytyqi Albin (Penalty) 2:2. – Bischo: Stefan Schär, Aleksi Stähli, Johannes Huber, Alexander Vonplon, Mateo Rivas, Lukas Mouron, Faik Hiseni, Diego Olival Rodrigues, Patrik Silva Simoes, Nico Limoncelli, Domenico Ventrici. – Amriswil: Dominik Streller, Ramon Brivio, Elham Veseli, Salem Jusufi, Esned Shemshi, Daris Raimovic, Sascha Brivio, Almir Ahmedi, Erdon Abdurahimi, Edon Esati, Bytyqi Albin. – Verwarnungen: 12. Salem Jusufi, 90. Guillaume Pedrazzini.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Datenstand: 10.09.2022 05:15 Uhr.

