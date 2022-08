4. Liga, Gruppe 6 Amriswil mit Sieg gegen Eschlikon im Auftaktspiel – Filip Prenrecaj mit Last-Minute-Treffer Amriswil beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Eschlikon setzt es zuhause einen 3:2-Sieg ab. 21.08.2022, 09.23 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Amriswil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 91. Minute war Filip Prenrecaj.

In der 45. Minute hatte Ruven Müller zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Er verwertete einen Elfmeter. Gleichstand war in der 62. Minute hergestellt: Edon Esati traf für Amriswil. Per Penalty traf Filip Prenrecaj in der 64. Minute zur 2:1-Führung für Amriswil. In der 77. Minute traf Renito Müller für Eschlikon zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Eschlikon für Renito Müller (64.) und Alain Schöpfer (77.). Eine Verwarnung gab es für Amriswil, nämlich für Dominik Streller (66.).

Nach dem ersten Spiel steht Amriswil auf dem vierten Rang. Für Amriswil geht es auswärts gegen FC Steckborn 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 27. August statt (18.30 Uhr, Emmig, Steckborn).

Nach dem ersten Spiel steht Eschlikon auf dem sechsten Rang. Eschlikon tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Wängi 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Herdern, Eschlikon).

Telegramm: FC Amriswil 2a - FC Eschlikon 1 3:2 (0:1) - Tellenfeld, Amriswil – Tore: 45. Ruven Müller (Penalty) 0:1.62. Edon Esati 1:1. 64. Filip Prenrecaj (Penalty) 2:1.77. Renito Müller 2:2. 91. Filip Prenrecaj 3:2. – Amriswil: Ramon Brivio, Sascha Brivio, Denis Smajovik, Mirjet Bekiri, Edon Esati, Esned Shemshi, Cedric Giger, Malick Huber, Thierry Lüthy, Filip Prenrecaj, Dominik Streller. – Eschlikon: Pascal Millhäusler, Moritz Bosshart, Andreas Baumberger, Flurin Nigg, Alain Schöpfer, Ramon Müller, Mike Müller, Pascal Schneider, Moritz Dübi, Ruven Müller, Renito Müller. – Verwarnungen: 64. Renito Müller, 66. Dominik Streller, 77. Alain Schöpfer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 06:46 Uhr.