4. Liga, Gruppe 3 Altstätten siegt nach drei Niederlagen Sieg für Altstätten nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Triesenberg gewinnt Altstätten am Freitag auswärts 4:2. 08.05.2022, 00.24 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Patrick Beck, der in der 34. Minute für Triesenberg zum 1:0 traf. Altstätten glich in der 35. Minute durch Maik Jaquier aus. In der 45. Minute gelang Gabriel Horg der Führungstreffer zum 2:1 für Altstätten.

Per Elfmeter glich Yanick Beck das Spiel in der 52. Minute für Triesenberg wieder aus. Denis Bektesi schoss Altstätten in der 73. Minute zur 3:2-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 84. Minute, als Fabio Steger die Führung für Altstätten auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Altstätten für Andrin Metzger (15.) und Janik Zünd (54.). Triesenberg behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Abwehr von Triesenberg kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Altstätten nicht verändert. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 7. Altstätten hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Altstätten geht es auf fremdem Terrain gegen FC Heiden 1 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Durch die Niederlage wird Triesenberg ans Tabellenende durchgereicht. Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei neun Punkten Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Für Triesenberg war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Triesenberg tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Ruggell 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (20.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Triesenberg 2 - FC Altstätten 2 2:4 (1:2) - Leitawies, Triesenberg – Tore: 34. Patrick Beck 1:0. 35. Maik Jaquier 1:1. 45. Gabriel Horg 1:2. 52. Yanick Beck (Penalty) 2:2.73. Denis Bektesi 2:3. 84. Fabio Steger 2:4. – Triesenberg: Niklas Beck, Clemens Gassner, Udo Sprenger, Alex Eberle, Maximilian Kendlbacher, Tobias Eberle, Lucas Viegas Soares Soares, Robin Mettler, Tobias Sprenger, Patrick Beck, Vivian Bolter. – Altstätten: Jonas Ritter, Janik Zünd, Yanis Kälin, Andrin Metzger, Agmend Ali, Stefan Stanisic, Besim Shaqiri, Gabriel Horg, Goran Savanovic, Maik Jaquier, Jan Funke. – Verwarnungen: 15. Andrin Metzger, 54. Janik Zünd.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 18:12 Uhr.