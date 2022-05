3. Liga, Gruppe 2 Altstätten setzt Siegesserie auch gegen Triesen fort Altstätten setzt seine Siegesserie auch gegen Triesen fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie. 15.05.2022, 12.11 Uhr

(chm)

Bereits in der 2. Minute traf Patrick Babic zum 1:0. Das letzte Tor der Partie fiel in der 50. Minute, als Damian Moser für Altstätten auf 2:0 erhöhte.

Bei Triesen erhielten Jonas Wolf (33.), Alexander Marxer (36.) und Patrick Bargetze (81.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Altstätten, nämlich für Adis Hujdur (58.).

Der Sturm von Altstätten sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 57 Tore in 18 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Altstätten bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 44 Punkten. Altstätten hat bisher 14mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Altstätten daheim gegen das drittplatzierte Team FC Rüthi 1 zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am Mittwoch (18. Mai) statt (20.00 Uhr, GESA, Altstätten).

Für Triesen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 10. Triesen hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Triesen wartet im nächsten Spiel auswärts das neuntplatzierte Team USV Eschen/Mauren 2, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 22. Mai statt (16.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Triesen 1 - FC Altstätten 1 0:2 (0:1) - Blumenau, Triesen – Tore: 2. Patrick Babic 0:1. 50. Damian Moser 0:2. – Triesen: Selcuk Bicer, Tobias Schierscher, Jonas Wolf, Samuel Sokoli, Julien Hasler, Batuhan Toplu, Alexander Marxer, André Arpagaus, Dominik Wolf, Sandro Mathis, Lucas Neusüss. – Altstätten: Mirel Eugster, Noah Zünd, Simon Eugster, Damian Moser, Simon Lichtenstern, Loris Liiro Peluso, Manuel Stüdli, Patrick Babic, Fisnik Berisha, Adis Hujdur, Rafael Bucheli. – Verwarnungen: 33. Jonas Wolf, 36. Alexander Marxer, 58. Adis Hujdur, 81. Patrick Bargetze.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 12:07 Uhr.