4. Liga, Gruppe 3 Altstätten mit Sieg gegen Triesenberg – Siegtreffer durch Besim Shaqiri Altstätten behielt im Spiel gegen Triesenberg am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 18.09.2021, 11.36 Uhr

Der Siegtreffer für Altstätten gelang Besim Shaqiri in der 71. Minute. In der 32. Minute hatte Jan Funke Altstätten in Führung gebracht. Der Ausgleich für Triesenberg fiel in der 47. Minute durch Jonas Sprenger.

Bei Triesenberg erhielten Jonas Sprenger (77.), Romeo Schädler (81.) und Alex Eberle (88.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Altstätten, Agmend Ali (77.) kassierte sie.

Mit dem Sieg rückt Altstätten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 8. Altstätten hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Altstätten trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Au-Berneck 05 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Grüntal Altstätten, Altstätten).

Nach der Niederlage büsst Triesenberg zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 7. Triesenberg hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Triesenberg tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Rebstein 2a an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Altstätten 2 - FC Triesenberg 2 2:1 (1:0) - Grüntal Altstätten, Altstätten – Tore: 32. Jan Funke 1:0. 47. Jonas Sprenger 1:1. 71. Besim Shaqiri 2:1. – Altstätten: Sajeegan Sritharan, Loris Egloff, Sandro Rifici, Harun Ibusoski, Janik Zünd, Besim Shaqiri, Kevin Rifici, Maik Jaquier, Denis Bektesi, Agmend Ali, Jan Funke. – Triesenberg: Nikola Pupovac, Ricardo Maia de Sousa, Nils Sprenger, Alex Eberle, Clemens Gassner, Damian Schädler, Jonas Beck, Joel Scherrer, Robin Mettler, Jonas Sprenger, Robin Schädler. – Verwarnungen: 77. Agmend Ali, 77. Jonas Sprenger, 81. Romeo Schädler, 88. Alex Eberle.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Altstätten 2 - FC Triesenberg 2 2:1, FC Staad 2 - FC Au-Berneck 05 2 3:3

Tabelle: 1. FC Heiden 1 4 Spiele/10 Punkte (13:5). 2. FC Montlingen 2 4/9 (13:8), 3. FC Rebstein 2a 4/7 (11:7), 4. FC Ruggell 2 4/7 (9:5), 5. FC Rheineck 2 4/6 (6:11), 6. USV Eschen/Mauren 3 4/6 (7:7), 7. FC Triesenberg 2 5/6 (8:8), 8. FC Altstätten 2 5/6 (10:12), 9. FC Au-Berneck 05 2 5/4 (5:12), 10. FC Staad 2 5/2 (6:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2021 11:33 Uhr.