3. Liga, Gruppe 2 Altstätten mit drei Punkten auswärts gegen Rheineck im ersten Spiel – Carlo Göldi als Matchwinner Altstätten siegt auswärts gegen Rheineck: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1. 22.08.2021, 07.35 Uhr

(chm)

Altstätten geriet zunächst in Rückstand, als Rohollah Afkari in der 4. Minute die zwischenzeitliche Führung für Rheineck gelang. In der 15. Minute glich Altstätten jedoch aus und ging in der 53. Minute in Führung. Torschützen waren Mergim Osmani und Carlo Göldi.

Bei Rheineck sah Rohollah Afkari (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Rohollah Afkari (54.), Marko Borkovic (56.) und Rupert Schuster (66.). Die einzige gelbe Karte bei Altstätten erhielt: Rafael Bucheli (61.)

Altstätten liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Das nächste Spiel trägt Altstätten in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Buchs 1 aus. Diese Begegnung findet am 29. August statt (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Rheineck reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Rheineck spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen USV Eschen/Mauren 2. Die Partie findet am 28. August statt (19.15 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Rheineck 1 - FC Altstätten 1 1:2 (1:1) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 4. Rohollah Afkari 1:0. 15. Mergim Osmani (Penalty) 1:1.53. Carlo Göldi 1:2. – Rheineck: Petar Petrov, Quentin Weber, Sezer Bingöl, Marko Borkovic, Mirco Bosshart, Vito Frano, Luca Müller, Amar Buzimkic, Dario Reifler, Fabian Krämer, Rohollah Afkari. – Altstätten: Mirel Eugster, Carlo Göldi, Damian Moser, Simon Eugster, Simon Lichtenstern, Loris Liiro Peluso, Manuel Stüdli, Tobia Walt, Maurin Brülisauer, Taras Zinko, Mergim Osmani. – Verwarnungen: 54. Rohollah Afkari, 56. Marko Borkovic, 61. Rafael Bucheli, 66. Rupert Schuster – Ausschluss: 76. Rohollah Afkari.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Buchs 1 - FC Schaan 1 3:1, FC Staad 1 - USV Eschen/Mauren 2 8:0, FC Triesenberg 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 0:4, FC Rheineck 1 - FC Altstätten 1 1:2

Tabelle: 1. FC Staad 1 1 Spiel/3 Punkte (8:0). 2. FC Diepoldsau-Schmitter 1 1/3 (4:0), 3. FC Buchs 1 1/3 (3:1), 4. FC Altstätten 1 1/3 (2:1), 5. FC Rebstein 1 0/0 (0:0), 6. FC Triesen 1 0/0 (0:0), 7. FC Widnau 2 0/0 (0:0), 8. FC Rüthi 1 0/0 (0:0), 9. FC Rheineck 1 1/0 (1:2), 10. FC Schaan 1 1/0 (1:3), 11. FC Triesenberg 1 1/0 (0:4), 12. USV Eschen/Mauren 2 1/0 (0:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 05:11 Uhr.