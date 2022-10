3. Liga, Gruppe 3 - Aleksandar Vujinovic führt Gossau mit drei Toren zum Sieg gegen Besa

FC St.Gallen FCSG-Trainer Peter Zeidler am Tag nach der 2:3-Niederlage in Basel: «Es wäre keine Hexerei gewesen, das 2:2 über die Zeit zu bringen»

Der FC St.Gallen verliert erstmals in dieser Saison zwei Meisterschaftspartien nacheinander, bleibt aber Dritter. Unzulänglichkeiten in der Defensive verhindern, dass die Ostschweizer in Basel trotz Unterzahl einen Punkt gewinnen. Peter Zeidler sagt: «Sehr gute Mannschaften bekommen keine solchen Tore. So weit sind wir noch nicht.»