2. Liga, Gruppe 1 Abtwil setzt Siegesserie auch gegen Flawil fort Abtwil setzt seine Siegesserie auch gegen Flawil fort. Das 8:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 09.10.2022, 03.23 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Abtwil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 3:1 in Führung gelegen.

Flawil waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (45. Minute) und zum 2:6 (85. Minute).

Die Torschützen für Abtwil waren: Temesgen Sabit, Silvan Spescha, Reto Nef, Renato Gröli, Mattias Gröli, Marc Koller, Luca Menet und Glen Forster. Einziger Torschütze für Flawil war: Andrin Holenstein (1 Treffer). Ein Tor für Flawil war ein Eigentor des Gegners.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Flawil erhielten Andrin Holenstein (73.) und Mark Prenrecaj (82.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Abtwil, nämlich für Sandro Klarer (41.).

In seiner Gruppe hat Abtwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 20 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Abtwil sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 7 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Die Abwehr von Flawil kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.7 (Rang 12).

Abtwil liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach sieben Spielen hat das Team 16 Punkte. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Abtwil hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Abtwil in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Mels 1. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (14.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Nach der Niederlage büsst Flawil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 11. Flawil hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren.

Flawil trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC St. Margrethen 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Flawil 1 8:2 (3:1) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 16. Marc Koller 1:0. 25. Temesgen Sabit 2:0. 27. Mattias Gröli 3:0. 45. Eigentor (Sandro Klarer) 3:1.67. Renato Gröli 4:1. 71. Silvan Spescha 5:1. 79. Glen Forster 6:1. 85. Andrin Holenstein 6:2. 88. Luca Menet 7:2. 90. Reto Nef 8:2. – Abtwil: Alexander Stumpf, Thomas Sturzenegger, Sandro Klarer, Nico Isler, Renato Gröli, Marc Koller, Alessio Mock, Glen Forster, Mattias Gröli, Temesgen Sabit, Reto Nef. – Flawil: Remo Wagner, Roman Stäbler, Mark Prenrecaj, Esmer Hajrovic, Raffael Büeler, Alessio Curaba, Enes Gibanica, Simon Obrist, Andrin Holenstein, Dusan Vasic, David Obrist. – Verwarnungen: 41. Sandro Klarer, 73. Andrin Holenstein, 82. Mark Prenrecaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

