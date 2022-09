2. Liga, Gruppe 1 Abtwil gewinnt klar gegen St. Margrethen Sieg für Abtwil: Gegen St. Margrethen gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:0. 04.09.2022, 20.37 Uhr

Per Penalty traf Reto Nef in der 19. Minute zur 1:0-Führung für Abtwil. Mit seinem Tor in der 58. Minute brachte Sandro Klarer Abtwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Renato Gröli baute in der 65. Minute die Führung für Abtwil weiter aus (3:0). Glen Forster schoss das 4:0 (94. Minute) für Abtwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Abtwil erhielten Temesgen Sabit (26.), Stanko Culanic (47.) und Elias Reich (75.) eine gelbe Karte. Bei St. Margrethen erhielten Ahmet Cetinkaya (47.), Fabian Gashi (53.) und Besart Shoshi (89.) eine gelbe Karte.

Abtwil spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 7 geschossenen Toren Rang 3.

Die Abwehr von St. Margrethen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 9 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Abtwil von Rang 8 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Abtwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Abtwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Vaduz 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 11. September statt (15.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

In der Tabelle verliert St. Margrethen Plätze und zwar von Rang 5 auf 9. Das Team hat drei Punkte. St. Margrethen hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

St. Margrethen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Herisau 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 10. September statt (19.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC St. Margrethen 1 4:0 (1:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 19. Reto Nef (Penalty) 1:0.58. Sandro Klarer 2:0. 65. Renato Gröli 3:0. 94. Glen Forster 4:0. – Abtwil: Alexander Stumpf, Temesgen Sabit, Nico Isler, Elias Reich, Renato Gröli, Stanko Culanic, Silvan Spescha, Sven Messmer, Reto Nef, Glen Forster, Sandro Klarer. – St.Margrethen: Drilon Demiri, Furkan Sarac, Besart Shoshi, Blerim Adzijaj, Fabian Gashi, Luciano Simonelli Deveza, Rilind Shala, Ahmet Cetinkaya, Nurkan Ibrahimi, Mergim Osmani, Ueverton Da Silva Matano. – Verwarnungen: 26. Temesgen Sabit, 47. Ahmet Cetinkaya, 47. Stanko Culanic, 53. Fabian Gashi, 75. Elias Reich, 89. Besart Shoshi.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

