2. Liga, Gruppe 1 Abtwil bezwingt auswärts Dardania SG – Später Siegtreffer Sieg für Abtwil: Gegen Dardania SG gewinnt das Team am Sonntag auswärts 2:1. 25.10.2021, 02.16 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Abtwil gelang Mattias Gröli in der 82. Minute. In der 28. Minute hatte Temesgen Sabit Abtwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Dardania SG fiel in der 78. Minute durch Diego Cassani.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Abtwil kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Dardania SG für Diego Cassani (38.) und Simone Salvatore (46.).

Abtwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 3. Für Abtwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Abtwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Ruggell 1 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 30. Oktober statt (16.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Mit der Niederlage rückt Dardania SG in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 5. Dardania SG hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Dardania SG geht es auswärts gegen FC St. Margrethen 1 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: KF Dardania St. Gallen 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 1:2 (0:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 28. Temesgen Sabit 0:1. 78. Diego Cassani 1:1. 82. Mattias Gröli 1:2. – Dardania SG: Pascal Albrecht, Gentian Himaj, Abel Estifanos, Simone Salvatore, Baskim Redzepi, Brando Briner, Jetmir Beqiraj, Hermes Lamaj, Latif Canoski, Emin Djelassi, Diego Cassani. – Abtwil: Mathias Altermatt, Glen Forster, Jan Speck, Marc Koller, Andrin Gehrig, Mattias Gröli, Temesgen Sabit, Reto Nef, Nico Isler, Alessandro Cardon, Sandro Klarer. – Verwarnungen: 38. Diego Cassani, 41. Alessandro Cardon, 46. Simone Salvatore, 54. Nico Isler, 61. Glen Forster, 68. Andrin Gehrig, 95. Mathias Altermatt.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Montlingen 1 - US Schluein Ilanz 1 4:2, FC Au-Berneck 05 1 - FC Ems 1 0:1, KF Dardania St. Gallen 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 1:2

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 9 Spiele/20 Punkte (27:12). 2. FC Mels 1 9/17 (27:14), 3. FC Abtwil-Engelburg 1 9/17 (25:16), 4. FC Herisau 1 9/16 (27:13), 5. KF Dardania St. Gallen 1 9/15 (20:11), 6. FC Ruggell 1 8/11 (12:19), 7. FC Winkeln SG 1 9/11 (11:20), 8. FC Ems 1 8/10 (13:10), 9. FC St. Margrethen 1 9/10 (14:21), 10. FC Montlingen 1 9/8 (12:22), 11. FC Au-Berneck 05 1 9/6 (9:18), 12. US Schluein Ilanz 1 9/5 (10:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2021 02:13 Uhr.