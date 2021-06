3. Liga, Gruppe 2 Tor von Marc Schneider sichert Rüthi das Unentschieden gegen Heiden Sechs Tore sind zwischen Rüthi und Heiden gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 15.06.2021, 21.45 Uhr

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Rüthi in der 89. Minute.

Rüthi war zwar zeitweise mit 2:0 (34. Minute) in Führung, doch Heiden holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Für den späten Ausgleich für Rüthi sorgte Marc Schneider, der in der 89. Minute das Tor zum 3:3 erzielte. .

Gelbe Karten gab es bei Heiden für Andreas Müller (34.), Michael Fehr (85.) und Joachim Knöpfler (88.). Die einzige gelbe Karte bei Rüthi erhielt: Genti Seljmani (65.)

Die Tabellensituation bleibt für Rüthi unverändert. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 3. Rüthi hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Rüthi auswärts mit FC Appenzell 1 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 19. Juni statt (17.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Der eine gewonnene Punkt hat für Heiden nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (vier Punkte). Heiden hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Heiden spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rorschach-Goldach 17 2 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 19. Juni statt (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Telegramm: FC Rüthi 1 - FC Heiden 1 3:3 (2:2) - Rheinblick, Rüthi – Tore: 30. Nderim Bektasi 1:0. 34. Bernhard Allgäuer 2:0. 41. Michael Müller 2:1. 46. Raphael Fessler 2:2. 55. Michael Müller 2:3. 89. Marc Schneider 3:3. – Ruethi: Joris Hallauer, Ramon Lüchinger, Sven Städler, Ugur Aydin, Michael Heeb, Tobias Geisser, Bernhard Allgäuer, Pascal Zäch, Imer Kamberi, Nderim Bektasi, Marc Schneider. – Heiden: Angelo Sturzenegger, Raphael Fessler, Joachim Knöpfler, Nico Boller, Lukas Köberl, Patrik Widmer, Philip Köberl, Julian Bischoff, Andreas Müller, Michael Müller, Tristan Boog. – Verwarnungen: 34. Andreas Müller, 65. Genti Seljmani, 85. Michael Fehr, 88. Joachim Knöpfler.

Tabelle: 1. FC Steinach 1 9 Spiele/23 Punkte (30:11). 2. KF Dardania St. Gallen 1 9/21 (30:12), 3. FC Rüthi 1 9/19 (31:18), 4. FC Rebstein 1 8/13 (19:17), 5. FC Widnau 2 9/13 (24:23), 6. FC Diepoldsau-Schmitter 1 9/13 (18:17), 7. USV Eschen/Mauren 2 9/10 (12:16), 8. FC Rorschach-Goldach 17 2 9/9 (14:26), 9. FC Appenzell 1 8/8 (21:19), 10. FC Teufen 1 9/8 (22:34), 11. FC Speicher 1 9/8 (25:29), 12. FC Heiden 1 9/4 (10:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.06.2021 21:33 Uhr.