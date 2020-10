3. LIGA, GRUPPE 2: Sieg für Steinach im Showdown gegen Dardania St. Gallen – Jeffrey Tobler als Matchwinner Steinach setzt seine Siegesserie auch gegen Dardania St. Gallen fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge. 24.10.2020, 23.48 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Steinach gelang Jeffrey Tobler in der 63. Minute. In der 21. Minute hatte Jamiro Gätzi Steinach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Dardania St. Gallen fiel in der 59. Minute durch Diego Cassani.

Im Spiel gab es total acht Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Steinach. Bei Dardania St. Gallen gab es vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Steinach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 26 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Steinach unverändert. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 2. Steinach hat bisher sechsmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Steinach auswärts mit FC Teufen 1 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Mittwoch (28. Oktober) statt (20.15 Uhr, Landhaus, Teufen).

Trotz der Niederlage bleibt Dardania St. Gallen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 21 Punkte auf dem Konto. Dardania St. Gallen hat bisher siebenmal gewonnen und zweimal verloren.

Dardania St. Gallen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Widnau 2 (Rang 7). Das Spiel findet am 31. Oktober statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: KF Dardania St. Gallen 1 - FC Steinach 1 1:2 (0:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 21. Jamiro Gätzi (Penalty) 0:1.59. Diego Cassani (Penalty) 1:1.63. Jeffrey Tobler 1:2. – Dardania SG: Albrecht Pascal, Nesimi Berat, Briner Brando, Mansaray N Falie Badara, Lamaj Hermes, Redzepi Baskim, Cabalzar Nando, Beqiraj Jetmir, Estifanos Abel, Ziberi Faton, Cassani Diego. – Steinach: Fontanive Riccardo, Saxer Cédric, Gätzi Jamiro, Brunner Leandro, Schwendener Severin, Turro Mattia, Popp Michael, Duarte Jorge Renato, Bargues Nico, Cossu Alain, Mannhart Yannick. – Verwarnungen: 12. Nando Cabalzar, 23. Nico Bargues, 38. Mansaray N Falie Badara, 40. Duarte Jorge Renato, 67. Abel Estifanos, 80. Mentor Gashi, 83. Michael Popp, 86. Nicolas Brunner.

Tabelle: 1. KF Dardania St. Gallen 1 9 Spiele/21 Punkte (30:12). 2. FC Steinach 1 8/20 (26:11), 3. FC Rüthi 1 7/15 (26:14), 4. FC Rebstein 1 8/13 (19:17), 5. FC Diepoldsau-Schmitter 1 9/13 (18:17), 6. USV Eschen/Mauren 2 8/10 (12:15), 7. FC Widnau 2 8/10 (23:23), 8. FC Rorschach-Goldach 17 2 8/9 (14:22), 9. FC Appenzell 1 8/8 (21:19), 10. FC Teufen 1 8/8 (22:30), 11. FC Speicher 1 7/5 (20:27), 12. FC Heiden 1 8/3 (7:31).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2020 23:35 Uhr.

Alle Details zur 3. Liga finden Sie auf der Seite des OFV.

Hier finden Sie alles zum Ostschweizer Regionalfussball.