3. LIGA, GRUPPE 1: Bad Ragaz mit Sieg gegen Valposchiavo Bad Ragaz behielt im Spiel gegen Valposchiavo am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 18.10.2020, 22.37 Uhr

Bad Ragaz lag ab der 80. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Nando Thöny (23. Minute) und Salvatore Rauti getroffen hatten. In der 89. Minute erzielte Valposchiavo (Luca Cristiano) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Valposchiavo sah Nakarin Phatphuang (79.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Valposchiavo weitere vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Bad Ragaz erhielt: Giuliano Chiavaro (34.)

In der Gruppe ist Bad Ragaz in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Im Schnitt erzielt das Team 3.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 28 Tore erzielte.

Bad Ragaz liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 18 Punkte. Das Team verbessert sich um einen Platz. Bad Ragaz hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Bad Ragaz in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Triesen 1 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (16.30 Uhr, Ri).

Für Valposchiavo hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 7. Valposchiavo hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Valposchiavo wartet im nächsten Spiel daheim das sechstplatzierte Team FC Triesenberg 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (17.30 Uhr, Casai, Campascio).

Telegramm: FC Bad Ragaz 1 - Valposchiavo Calcio 1 2:1 (1:0) - Ri – Tore: 23. Nando Thöny 1:0. 80. Salvatore Rauti 2:0. 89. Luca Cristiano 2:1. – Bad Ragaz: Cardoso Teixeira Cristiano, Kühne Corvin, In t Zand Nick, Roffler Anian, Belinger Dario, Näf Samuel, Caluori Orlando, Kressig Sandro, Bersorger Nando, Chiavaro Giuliano, Thöny Nando. – Valposchiavo: Viviani Omar, Solèr Romano, Fiorina Alessandro, Fiorina Massimiliano, Cristiano Luca, Nogheredo Paolo, De Campo Alessandro, Plozza Valerio, Phatphuang Nakarin, Merlo Mattia, Pola Nicolo. – Verwarnungen: 27. Nicolo Pola, 34. Giuliano Chiavaro, 79. De Campo Alessandro, 79. Nakarin Phatphuang, 83. Valerio Plozza – Ausschluss: 79. Nakarin Phatphuang.

Tabelle: 1. FC Bad Ragaz 1 8 Spiele/18 Punkte (28:7). 2. FC Ems 1 7/16 (19:10), 3. FC Triesen 1 8/15 (25:17), 4. FC Buchs 1 8/13 (15:10), 5. FC Landquart 1 7/12 (15:11), 6. FC Triesenberg 1 8/12 (24:16), 7. Valposchiavo Calcio 1 6/11 (8:6), 8. FC Sargans 1 8/9 (17:16), 9. FC Thusis - Cazis 1 7/7 (6:20), 10. FC Gams 1 8/7 (14:27), 11. CB Trun/Rabius 1 Grp. 7/6 (6:12), 12. Chur 97 2 8/0 (7:32).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2020 22:24 Uhr.