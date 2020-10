2. LIGA, GRUPPE 1: Arbon mit Auswärtserfolg bei Schluein – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Arbon behielt im Spiel gegen Schluein am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 25.10.2020, 21.26 Uhr

Nach torlosen 73 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Baiao Silva André Filipe eröffnete in der 73. Minute das Skore, als er für Arbon das 1:0 markierte. Joel Haltinner erhöhte in der 80. Minute zur 2:0-Führung für Arbon. Per Penalty traf Adrian Zimmermann in der 86. Minute für Schluein zum Anschlusstreffer (1:2)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schluein erhielten Sergio Welter (22.) und Martin Egger (83.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Arbon, Baiao Silva André Filipe (45.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Arbon. Neun Punkte bedeuten Rang 9. Arbon hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Arbon konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Arbon trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Altstätten 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Mittwoch (28. Oktober) statt (20.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Mit der Niederlage rückt Schluein in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 10. Schluein hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schluein trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Rheineck 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 31. Oktober statt (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Telegramm: US Schluein Ilanz 1 - FC Arbon 05 1 1:2 (0:0) - Crap Gries, Schluein – Tore: 73. Baiao Silva André Filipe 0:1. 80. Joel Haltinner 0:2. 86. Adrian Zimmermann (Penalty) 1:2. – Schluein: Hornacek David, Dermont Luzi, Sgier Gian, Egger Martin, Welter Sergio, Vinzens Luca, Bundi Serafin, D Atria Nico, Zimmermann Adrian, Afzali Sattar, Vinzens Tiziano. – Arbon: Wüst Benjamin, Merz Marvin, Bont Damian, Egger Tobias, Höhener Brian, Nesimi Refet, Montinaro Sandro, Altindas Ömer, Peric Dejan, Baiao Silva André Filipe, Haltinner Joel. – Verwarnungen: 22. Sergio Welter, 45. Baiao Silva André Filipe, 83. Martin Egger.

Tabelle: 1. FC Rorschach-Goldach 17 1 8 Spiele/20 Punkte (28:8). 2. FC Romanshorn 1 9/19 (23:11), 3. FC Ruggell 1 9/16 (17:9), 4. FC Mels 1 9/16 (22:19), 5. FC Au-Berneck 05 1 8/14 (12:12), 6. FC Montlingen 1 8/11 (18:20), 7. FC Vaduz 2 9/11 (17:15), 8. FC St. Margrethen 1 8/9 (13:14), 9. FC Arbon 05 1 8/9 (13:19), 10. US Schluein Ilanz 1 9/7 (12:25), 11. FC Rheineck 1 9/6 (9:23), 12. FC Altstätten 1 8/3 (11:20).

