2:2 in Kriens – Wil verschläft den Start Gegen den Tabellennachbarn Kriens reicht es für die Wiler nur zu einem Punkt. Nach dem Heimsieg gegen Aarau hatten sich die Wiler mehr vorgenommen. Eine schwache Startphase sorgte dann aber für eine zu grosse Hypothek. Gianluca Lombardi 24.04.2021, 20.33 Uhr

Bledian Krasniqi auf dem Weg zum 2:2 Ausgleichstreffer. Bild: Gianluca Lombardi

Abstiegskampf pur im Krienser Kleinfeld! Viel war los an diesem Samstagabend in der Zentralschweiz. Beide Teams hatten sich nach den Siegen unter der Woche viel vorgenommen und starteten offensiv in die Partie. Zunächst erwischte der heimische SCK aber den deutlich besseren Start. Bereits nach drei Minuten jubelten die Luzerner das erste Mal.

Dario Ulrich genoss im Strafraum zu viele Freiheiten und schob zur Führung ein. Um eine Antwort waren die Wiler nicht verlegen und spielten sofort auf den Ausgleich. Doch auch der zweite Treffer an diesem Abend gehörte den Gastgebern. Silvano Schäppi liess seinen Gegenspieler entwischen. Dieser flankte ins Zentrum und fand dort Mark Marleku der auf 2:0 erhöhte.

Hektische Phase

Da wurden die Wiler kalt geduscht, so sie verfielen keineswegs in Schockstarre. Weiterhin liessen die Äbtestädter den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. Immer wieder kamen die Gäste gefährlich in den Krienser Strafraum. Weil aber die Krienser zwischenzeitlich gar das 3:0 auf dem Fuss hatten, mussten die Ostschweizer froh sein, noch nicht den Anschluss verloren zu haben.

Kurz vor der Pause überschlugen sich dann die Ereignisse. Elia Alessandrini konnte einen Abschluss zwar knapp vor der Torlinie klären, musste dazu aber seine Hand nutzen. Rot gegen Kriens und Strafstoss für Wil war die logische Konsequenz. Valon Fazliu nahm danken an und brachte sein Team wieder heran. Die Stimmung im Kleinfeld kochte nun, nur wenige der Anwesenden waren mit den Entscheidungen des Unparteiischen einverstanden.

Später Ausgleich

Der SC Kriens tat in Unterzahl dann das, was er diese Saison schon häufig praktiziert hat. Die Zentralschweizer standen enorm tief, verzichteten fast gänzlich auf Offensive Aktionen und versuchten den Punkt irgendwie über die Zeit zu schaukeln. Eine Spielart, welche die Geduld der jungen Wiler auf eine harte Probe stellte.

Trotz fast 70% Ballbesitz fand der FC Wil selten einen Weg durch die dicht stehende Krienser Abwehr. In der 70. Spielminute tauchte Silvio alleine vor dem Heimtor auf, doch sein Abschluss landete am linken Pfosten. Pech für Wil, Glück für Kriens. Doch die Gäste gaben nicht auf und versuchten es weiter. Nur zehn Minuten später machten es die Wiler besser.

Bledian Krasniqi wurde mustergültig lanciert und tauchte in ähnlichem Winkel vor dem Tor auf, wie zuvor Silvio. Doch dieses Mal mit dem besseren Ende für die Wiler. 2:2 kurz vor dem Ende und gleichbedeutend mit dem Schlussstand. Ein Resultat, mit dem unter dem Strich die Äbtestädter wohl deutlich besser leben können als der SC Kriens.

Telegramm:

SC Kriens – FC Wil 1900 2:2 (2:1)

Stadion Kleinfeld, Kriens: 100 Zuschauer (ausverkauft) – Schiedsrichter: Huwiler.

Tore: 4. Ulrich 1:0, 11. Marleku 2:0, 43. Fazliu (Handelfmeter) 2:1, 80. Krasniqi 2:2.

Kriens: Brügger; Urtic, Alessandrini, Kryeziu, Costa; Selasi (46. Bürgisser); Ulrich (81. Follonier), Sessolo (46. Berisha), Mistrafovic, Mulaj (65. Kukeli); Marleku (76. Djorkaeff).

Wil: Köhn; Dickenmann, Mätzler (46. Muntwiler), Kronig, Schäppi (88. Ndau); Kamber (56. Zumberi), Krasniqi; Tushi (19. Brahimi), Fazliu, Haile-Selassie; Silvio.

Bemerkungen: Kriens ohne Baba, Busset (beide verletzt), Tadic, Yesilcayir, Zizzi, Maloku, Luan und Sadrijaj (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Izmirlioglu, Ismaili (beide verletzt), Sarcevic, Talabidi, Jones, Paunescu, Abubakar, Abazi, Sauter, Klein und Krunic (alle nicht im Aufgebot). – 70. Pfostenschuss Silvio.

Verwarnungen: 7. Selasie, 18. Mätzler, 45. Kryeziu, 82. Schäppi. – Platzverweis: 42. Alessandrini.