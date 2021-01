SnoWboard Knappe Finalqualifikation: Jan Scherrer muss am Laax Open zittern - und sich für den Sprung auf das Podest steigern Der Toggenburger Snowboarder Jan Scherrer schafft am Laax Open den Finaleinzug, wenn auch unerwartet knapp. Um beim Finale am Samstag um das Podest mitreden zu können, muss er sich steigern. Nico Conzett 22.01.2021, 12.00 Uhr

Jan Scherrer kam am Laax Open noch nicht wie gewünscht auf Touren. Im Final vom Samstag muss er sein Potenzial abrufen, um auf das Podest zu fliegen. Claudio De Capitani / freshfocus

Jan Scherrer startete mit grossen und aufgrund seiner Vorjahresergebnisse berechtigten Ambitionen in die neue Halfpipesaison. "Podestplätze müssen her", antwortete er vergangene Woche im Gespräch mit dem St.Galler Tagblatt auf die Frage nach seinen Saisonzielen. Das erste Mal auf das Treppchen stürmen will er in Laax, wo die Halfpiper gestern ihre Saison mit der Qualifikation eröffnet haben.