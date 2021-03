Skifahren auf dem Säntis Die Säntisabfahrt – auf den Spuren der Skifahrer vom «Gross Schnee» Bild: Raphael Rohner Die Skiabfahrt vom Säntis nach Wasserauen hat eine lange Tradition. Was ist der Reiz des Skiabfahrt-Klassikers? Wir haben uns auf den Weg gemacht und erzählen von Schlüsselstellen, falschen Abzweigungen und von Zeiten, als auf dem «Gross Schnee» noch Skirennen stattfanden. Text: Ralf Streule,

«Wer die Spitzkehre kann, darf mit auf die Säntisabfahrt.» Dieser Satz ist eine Kindheitserinnerung, der Vater oder der skibegeisterte Nachbar muss sie Mitte der 1980er-Jahre gesagt haben. Geblieben sind weitere Erinnerungsfetzen an die Säntisabfahrt von damals. Wie war das noch? Am Morgen eine warme Schoggi im «Alten Säntis», am Nachmittag ein Glace in der Badi! Vielleicht ist es dieser Gegensatz, der damals in der Kindheit so faszinierte. Säntisabfahrt, das war ein kurzer Morgenausflug in den Winter, während unten am See bereits die Bäume blühten.

Der Säntis ist unberechenbar

Michael Wehrli, Skitourengänger und technischer Leiter Säntisbahn

Diesmal machen wir uns schon im März auf den Weg. Als wir Michael Wehrli vorschlagen, ihn auf einer seiner Säntisabfahrten zu begleiten, findet er, das müsse so schnell als möglich passieren. «Man weiss nie, wie lange da oben noch Schnee liegt», sagt der technische Leiter der Säntisbahn. Der begeisterte Tourenfahrer spricht aus Erfahrung. Er weiss: Der Säntis ist unberechenbar, im März ist von früher Schneeschmelze bis meterhohem Neuschnee alles möglich. Prompt hat sich in den Tagen nach unserer Abfahrt schon wieder ein neuer weisser Teppich über die Südflanken des Bergs gelegt - die Säntisabfahrt ist vielleicht also auch in diesem Jahr noch befahrbar, wenn unten schon die Badis öffnen.

Rund 30 Personen begleiten uns am Mittwochmorgen Anfang März auf dem ersten Bähnli um 8.30 Uhr. Während der Fahrt mit der Seilbahn zum Säntis wird unter den Tourenfahrerinnen und -fahrern tüchtig über den Zustand des Schnees gefachsimpelt. Die Säntisabfahrt beginnt gleich beim Berggasthaus «Alter Säntis». Von dort geht es gleich ziemlich steil hinab den ersten Hang hinunter. Die Skitourer müssen dabei gleich zu Beginn ein steiles Stück hinunterfahren. Dabei müssen die Skifahrer guten Halt im Eis haben. Es kommt aber auch immer wieder zu Stürzen, die mehr oder weniger glimpflich ausgehen. Der Berggastwirt vom «Alten Säntis», Ruedi Manser sieht alles mögliche. Über die Fläche namens «Blau Schnee» führt die Route weiter. Hier war früher ein Skilift installiert und es fanden Rennen statt. Hier haben grosse Skirennfahrer, wie Marc Girardelli trainiert. Hier war reger Skibetrieb früher. Dieses Bild, wohl aus den 1930ern, steigen Skifahrer unterhalb des Restaurants «Alten Säntis» in Richtung Gipfel. Die heutige Route zur Seealp führt über die Wagenlücke. Eine schwierige Stelle. Dahinter folgt eine Abfahrt zum Mesmer-Chemi. Schliesslich geht es nach unten zur Seealp. Wo der Schnee schon weniger ist.

Die Skifahrerzahlen sind rückläufig - der Karfreitag bleibt aber der beliebteste Säntisabfahrts-Tag

Wehrli macht uns mit den Gepflogenheiten der Abfahrt bekannt: Der «Klassiker», der ohne Tourenski und Steigfellen möglich ist, führt vom Säntis hinunter nach Wasserauen. Die Skifahrer wählen wenn möglich die erste Bahn hinauf auf den Berg um 8.30 Uhr, besonders im Frühsommer macht das Sinn, wenn der Schnee nur frühmorgens noch kompakt ist. Die beliebtesten Tage für die Säntisabfahrt seien der Pfingstmontag, Auffahrt, vor allem aber der Karfreitag. Dann sei die Abfahrt besonders bei Einheimischen ein eigentliches Ritual. «Am Karfreitag zählten wir auch schon 1600 Skifahrer an einem Tag oben auf dem Berg», sagt Wehrli. Diese Zahlen waren in den vergangenen Jahren aber rückläufig, der Höhepunkt sei wohl in den 1990er- und Nullerjahren gewesen. Und die zwei letzten Saisons waren für die Bahnbetreiber ohnehin zum Vergessen: Im Winter 2019 stand die Seilbahn von Januar bis Mai still, weil eine Lawine die unterste Stütze stark beschädigt hatte. Und ab März 2020 legte Corona den Seilbahnbetrieb lahm.

Die Säntisabfahrt als Highlight für Skitourenfahrer. Video: Tobias Lehnherr/ Raphael Rohner

Postautochauffeur Res Isenschmid fährt die Strecke Urnäsch-Schwägalp, auf der frühmorgens die Skifahrer unterwegs sind, seit 40 Jahren. Er hat eine Erklärung, weshalb die Zahlen rückgängig sind. «Früher kamen viele Ski- oder Turnvereine, die im Frühling ihren Ausflug auf den Säntis machten. Dies fällt immer mehr weg», sagt er. Dafür, ergänzt Wehrli, ist eine andere Entwicklung auffällig. «Heute kommen die ersten Skifahrer schon im Dezember oder Januar. Früher war es eine klassische Frühjahrs-Abfahrt.»

Ab 8.30 Uhr fährt die Seilbahn: Imposanter Blick hinauf zum Säntis. Bild: Raphael Rohner

Kaffee beim «Alten Säntis», auch in Coronazeiten

In diesem Winter gab es weniger einschneidende Corona-Einschränkungen für die Bahn. Rund 80 Skifahrer werden wir an diesem Mittwochmorgen auf dem Säntis zählen, auf der ersten Bahn sind knapp 30. An der Stütze Zwei, wo ein Ausstieg möglich wäre für eine Skiabfahrt nach Unterwasser, steigt niemand aus. Oben angekommen, klacken die Skischuhe durch die moderne Halle. Das Bergrestaurant im oberen Stock ist coronabedingt geschlossen, es geht direkt durch die elektrische Glasschiebetür hinaus in den garstigen Alpstein. Immerhin der Weg hinunter zum Restaurant «Alter Säntis» ist noch wetterfest, eine Fussgänger-Galerie führt zum Restaurant, im Gegensatz zu früher. «Die hat mein Vater 1995 gebaut», erklärt Wirt Ruedi Manser, der mit seiner Frau Claudia das Restaurant führt und die ersten Skifahrer herzlich begrüsst. Auch er schätzt sehr, dass die Säntisabfahrts-Gäste wieder kommen, in den zwei letzten Jahren gab es Einbussen. Inzwischen beherbergt er auch wieder etwas mehr Hotelgäste.

Ein Bild aus den 1980er-Jahren: Der Verfasser dieses Texts, mit weissen Gamaschen, darf erstmals mit auf die Säntisabfahrt. Die Gruppe steht vor dem Restaurant «Alter Säntis». Wo im Hintergrund Skifahrer über eine Treppe zum Restaurant absteigen, befindet sich heute eine Galerie. pd

Den Kaffee bietet Manser draussen auf der Terrasse «Take-Away» an, Coronaregeln gelten auch auf 2500 Metern. Viele der Gäste sind rüstige Pensionäre, die von ihren Plänen erzählen: Sie machen nicht etwa die direkte Abfahrt nach Wasserauen, sagen einige - sondern jene zur Meglisalp, wo ein Aufstieg mit Tourenski zum Rotsteinpass folgt und dann eine Abfahrt ins Toggenburg. Schon machen sie sich auf den Weg - und wir staunen, dass einige ohne Helm unterwegs sind.

Blick von der Terrasse im Alten Säntis hinunter auf den ersten Hang der Säntisabfahrt. Bild: Raphael Rohner

Offiziell beworben wird die Abfahrt von den Säntisbahnen nicht

Was zur Frage führt: Wie gefährlich ist eigentlich die Säntisabfahrt? «Man muss schon ein sicherer Skifahrer sein», sagt Wehrli. Und er sei oft erstaunt, wie ungelenk ein Teil der Gäste unterwegs sei. «So macht es doch keinen Spass», sagt er und blickt mit einem Kopfschütteln hinunter. Bewusst verzichteten die Säntisbahnen darauf, die Skiabfahrt offiziell zu bewerben, sagt Wehrli. «Schliesslich ist es auch keine offizielle Skipiste – hier müssen wir rechtlich vorsichtig sein.» Dazu gehört auch: Sobald die Lawinengefahr bei «erheblich» steht, werden keine Skifahrer mehr mit der Bahn transportiert. Unfälle gebe es verhältnismässig wenige. Tragisch war vor drei Jahren, als ein Skifahrer im Bereich oberhalb des «Alten Säntis» in die Abfahrt einstieg, dabei stürzte und verunglückte.

Auch der Starthang neben dem Restaurant hat es in sich. Unaufgewärmt gleich den «knackigsten Stutz» zu meistern, sei nicht einfach, erklärt einer der Senioren. Wer den Hang hinter sich hat, steht schon vor der nächsten Herausforderung: «Verpasst die Wagenlücke nicht!», warnen uns Skifahrer schon oben auf der Plattform. Wer sie verpasst, landet in der Meglisalp - und ist dort ohne Fellski aufgeschmissen. Er muss zurücksteigen bis zu ebenjener Wagenlücke - einem Übergang, der in die richtige Senke oberhalb des Seealpsees führt.

Die Wagenlücke: Der Weg Richtung Seealpsee und Wasserauen geht links weiter, rechts liegt die Senke mit der Meglisalp. Bild: Ralf Streule

Über 50 Slalomtore vom Säntis bis in die Meglisalp

Bei der Wagenlücke ist der Schnee weg, wir staksen über schwieriges Gelände. Und werfen einen Blick zurück auf den «Gross Schnee» zwischen Starthang und Meglisalp.

Die Säntisabfahrt zum Seealpsee führt durch die Wagenlücke. Karte: Raphael Rohner

Hier, lassen wir uns sagen, stand in den 1980er-Jahren ein Skilift, den unter anderem Marc Girardelli für seine Sommertrainings benutzte. Und zuvor fanden an ebendiesen Hängen jahrelang Skirennen statt. Mit Start beim «Alten Säntis» und Ziel in der Meglisalp, gut 50 Tore waren zu meistern, was bei den meisten gegen vier Minuten in Anspruch nahm. Das Rennen wurde mit der Eröffnung der Seilbahn 1935 eingeführt und fand bis 1977 fast alljährlich statt.

Blick auf den Säntis, mit Restaurant «Alter Säntis» und dem Starthang links davon. Die Fläche links wird «Gross Schnee» genannt. Hier wurden zwischen 1967 und 1977 die Skirennen durchgeführt.

Meist wurden die Rennen am Pfingstmontag gefahren - manchmal aufgrund der Witterung aber auch später. Wie 1967, als das Rennen auf den 16. Juli verschoben wurde. Es war auch in der Folge keine Seltenheit, dass die Skirennen im Hochsommer stattfanden - heute aufgrund der Schneeverhältnisse kaum mehr denkbar. In einer Schrift über die Rennen heisst es: «Die lange Abfahrt erforderte eine zünftige Kondition und von Vorteil war eine besondere Technik, um mit den oft tiefen Gräben, die es auf der unpräparierten Strecke im Firnschnee gab, fertig zu werden.» 1967 beispielsweise gewann Dumeng Giovanoli aus Pontresina, der später auch in Weltcup-Rennen sehr erfolgreich war.

Hans Vetsch: «Schön, habe ich diesen Sieg unter Dach und Fach»

Hans Vetsch Bild: Tobias Lenherr

Einer der letzten Sieger war Hans Vetsch. Ihn treffen wir nach der Abfahrt. Der Wildhauser war 1973 am Säntis schneller als Kader-Athleten, wie der heute 76-Jährige erzählt. Noch heute hilft er in Wildhaus als Privatskilehrer aus und macht regelmässig Säntisabfahrten - mal von der Stütze Zwei der Seilbahn hinunter nach Unterwasser, mal wie wir vom Säntis hinunter zum Seealpsee. An die Skirennen erinnert er sich gerne: «Schön, habe ich diesen Sieg unter Dach und Fach.» Dass die Skirennen nicht mehr stattfinden, liege auf der Hand: «Der Aufwand wäre heute zu gross, das wäre kaum mehr finanzierbar.»

Zwischen 1935 und 1977 wurden auf dem «Gross Schnee» Skirennen durchgeführt. Dieses Bild stammt aus den Anfängen in den 1930er-Jahren. pd

Schlüsselstelle ohne Belohnung im «Mesmer»

Für uns geht es weiter in Richtung Mesmerchemi, der eigentlichen Schlüsselstelle auf unserem Weg. Hier kann man sich zwischen drei Felsrinnen entscheiden. Doch egal, welche man wählt: Eng und steil wird's auf jeden Fall. Als Belohnung würde normalerweise im Berggasthaus Mesmer eine Rösti warten. Nicht aber in Coronazeiten. So geht die Fahrt schnurstracks weiter in Richtung Seealpsee, wo es eine eigentliche Zickzackfahrt zwischen Felsblöcken gibt.

Beim Seealpsee angekommene Skitourenfahrer. Bild: Raphael Rohner

Im Frühling endet die Abfahrt meist schon am Hang oberhalb des Sees, dort werden für gewöhnlich die Skischuhe mit Bergschuhen getauscht, dann kommt der einstündige Marsch nach Wasserauen. Wir aber finden bis kurz vor Wasserauen immer wieder befahrbare Flecken Schnee. Dort steht schon die Appenzeller Bahn, die uns wieder nach Urnäsch bringt. Der Kreis ist geschlossen.

Die Spitzkehre übrigens, die haben wir nicht gebraucht.