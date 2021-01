Ski-Weltcup Der Härtetest auf der brutalsten Piste für den Gossauer Abfahrer Ralph Weber: «Auf der Streif musst du den Kopf möglichst leer haben» Am Dienst beginnt in Kitzbühel das Abfahrtstraining. Ralph Weber will sich für die WM empfehlen. Daniel Good 18.01.2021, 11.41 Uhr

Die Streif ist die Abfahrtspiste der Superlative. Sie steht für Spektakel, Stürze und Speed.

Schon kurz nach dem Start wartet die Mausefalle auf die Rennfahrer.

Das Gefälle beträgt 85 Prozent, die Geschwindigkeit steigt auf 110 bis 120 Stundenkilometer.

Die Sprünge gehen über 60 Meter weit.

Auf die Mausefalle folgt eine Kompression, in der die Fahrer das Zehnfache ihres Körpergewichts aushalten müssen.

Am Freitag und Samstag dieser Woche stehen in Kitzbühel im Rahmen des Weltcups zwei Abfahrten auf dem Programm, am Sonntag ein Super-G. Den Tücken und Anforderungen der Streif stellt sich auch wieder Ralph Weber.

Schon als Weltcup-Neuling in den Punkten

Dem Gossauer liegt die brutalste Piste im Rennkalender. Schon als Weltcup-Neuling fuhr er zweimal in die Punkte. Er sagt: «Dass ich bei meiner Premiere zweimal recht gut durchkam, ist nun ein Vorteil. Ich weiss, wie ich mich mit den Schwierigkeiten arrangieren kann. Du darfst nicht zu viel überlegen. Du musst den Kopf möglichst leer haben.»

Der Plan A geht auf der Streif meistens nicht auf

Weber sagt: «Man hat einen Plan A, aber der geht meistens nicht auf. Dann musst du improvisieren. Das liegt mir.» Vor einem Jahr war Weber auf der Streif im Abschlusstraining der schnellste Schweizer. In dieser Woche will er in Kitzbühel mehr als «nur» in die Punkte fahren.

Im Februar steht in Cortina d’Ampezzo die WM auf dem Programm. Der Junioren-Weltmeister von 2012 hat Chancen, zum ersten Mal an der «richtigen» WM teilzunehmen. Zwei Plätze unter den ersten 15 wären ein ansehnliches Empfehlungsschreiben an Swiss-Ski. Weber sagt:

«Die Selektion ist verbandsintern sehr umkämpft. Aber es ist eine schöne Herausforderung, auf der Streif um die WM-Qualifikation zu kämpfen.»

Webers bestes Saisonresultat im Weltcup ist ein 16. Platz. Zum Nachteil gereichte ihm die Absage der Rennen in Wengen, die am vergangenen Wochenende hätten stattfinden sollen. Am Lauberhorn ergatterte der 27-Jährige vor einem Jahr den zehnten Rang.

Der Doppelausfall auf der «Pista Stelvio» von Bormio

«Für einen Schweizer ist das Lauberhorn das Grösste. Ich freute mich sehr, zumal ich vor einem Jahr in Wengen ein Topresultat erreicht hatte», sagt Weber. Die Absage war doppelt ärgerlich, weil es zunächst hiess, die Rennen würden durchgeführt. Verkraften muss Weber auch die Ausfälle am Ende des vergangenen Jahres in Bormio. Weber sagt:

«Auf dem Papier sieht das schlecht aus. Im Super-G war ich bis zum Ausscheiden gut unterwegs. Auf Anraten der Trainer probierte ich etwas und fuhr weniger rund. In der Abfahrt stürzte ich wie viele andere Fahrer an der gleichen Stelle.»

Die Wahlheimat soll ihm das Glück zurückbringen

Italien, der Ausrichter der Ski-WM 2021, brachte Weber in dieser Saison bislang kein Glück. In Val Gardena wäre ein besseres Abschneiden als der 20. Rang möglich gewesen, «aber ich wurde das Opfer der Windböen ab Nummer 30». In Österreich, Webers Wahlheimat, soll es wieder schneller zu Tale gehen – auf der Piste, die viele fürchten wie der Teufel das Weihwasser.