Ski alpin: Lauberhorn 2022 ohne Ralph Weber

SKI ALPIN Skifestspiele in Wengen ohne Ralph Weber: Vor zwei Jahren wird der Gossauer Zehnter, jetzt startet er im Europacup Ralph Weber macht gerade schwierige Zeiten durch. Aus dem Weltcup-Einsatz in Wengen diese Woche wird es nichts für den früheren Junioren-Weltmeister. Weshalb? Daniel Good Jetzt kommentieren 11.01.2022, 17.30 Uhr

Ralph Weber in Val Gardena, wo alles so gut begann. Bild: Gabriele Facciotti / AP

Die Misere des Juniorenweltmeisters von 2012 bahnte sich vor Weihnachten 2021 im Val Gardena an. Zunächst war er gut im Schuss auf der Piste Saslong. Platz zwölf im ersten Abfahrtstraining – mit der besten Abschnittszeit von der Ciaslat-Wiese ins Ziel.

Für Weber war klar, dass er für die Rennen qualifiziert ist. Denn er hatte auch noch einen Sieg im Europacup vorzuweisen. «Ich freute mich so sehr auf die Weltcupeinsätze in Gröden», sagt Weber. Im zweiten Training reichte es nur noch knapp unter die ersten 30. Aber kein Grund zur Beunruhigung für Weber.

Ralph Weber Bild: Michel Canonica

Es begann verheissungsvoll mit einer Bestzeit

Die Schweizer Trainer entschieden jedoch, dass Weber im Super-G, der einen Tag vor der Abfahrt stattfand, unter die ersten 20 fahren müsse, um weiter dabei zu sein. Weber war ziemlich geschockt ob dieses Entscheides. Er verhaute den Super-G im unteren Teil und landete bloss auf dem 35. Rang. Und die Abfahrt fand ohne den Zwölften des ersten Trainings statt. Weber haute es schier aus den Socken. «Das Trainerurteil war ganz hart für mich.» Pech für Weber war es zudem, dass die jungen Schweizer gute Klassierungen verbuchten. «Aber ich konnte ja gar nicht zeigen, was ich drauf hatte.»

In den Tagen vor Weihnachten kam gar keine Freude auf beim Sportsmann Weber. Weber sagt:

«Das ist schon sehr bitter.»

Es ging Schlag auf Schlag weiter. Bormio bot nach den Weihnachtstagen die Möglichkeit zur Rehabilitation. Die Pista Stelvio ist aber eine Strecke, die Weber – im Gegensatz zu jener in Gröden – nicht liegt. Eisig, viel Schatten, unruhig. Schon mehrmals stürzte Weber auf der Stelvio, einmal renkte er sich die Schulter aus.

Das waren keine guten Voraussetzungen, um die Karriere im Weltcup wieder in Schwung zu bringen. Weber scheiterte in Bormio in der verbandsinternen Qualifikation der Schweizer.

Das Risiko einer weiteren Ausscheidung

Einer Ausmarchung mit den Schweizer Teamkollegen hätte sich Weber nun auch in Wengen stellen müssen. Mit dem Risiko, wieder hängen zu bleiben – und mit leeren Händen dazustehen. «Der Modus des Qualifikationsprozederes war auch noch nicht geklärt», sagt er.

Deshalb entschied sich Weber, wieder im Europacup zu starten – obschon er im Januar 2020 am Lauberhorn in der Weltcupabfahrt Zehnter geworden war. Im vergangenen Jahr fielen die Rennen in Wengen der Pandemie zum Opfer.

Ralph Weber im Januar 2014 bei seiner ersten Weltcup-Abfahrt in Wengen. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Dieser Höhepunkt am Lauberhorn wird für immer in Webers Gedächtnis haften bleiben. «Es war so emotional. Für einen Schweizer Rennfahrer sind die Wettkämpfe im Berner Oberland das Grösste. Das hat man jetzt wieder in Adelboden gesehen.» Auch seinen Einstand am Lauberhorn wird er nie vergessen. Das war 2014. Er sagt:

«Der Kontakt mit dem Publikum ist unbeschreiblich.»

Im Europacup wird es diese Woche bestimmt nicht so sein. Im Europacup-Zwischenklassement ist Weber in der Abfahrt Zweiter, die ersten drei der Schlusswertung sind in der kommenden Saison im Weltcup gesetzt. Weber wird die Karriere also fortsetzen. Die beiden Europacup-Abfahrten in Tarvisio im Friaul finden am Donnerstag und Freitag statt.

In Kitzbühel in der nächsten Woche ist der Ostschweizer wieder im Weltcup dabei. Dann finden keine Europacuprennen parallel zum Weltcup statt. «Es ist schon schade, dass die FIS nicht gelingt, diese beiden Wettbewerbe besser zu koordinieren.»

Die «Beach Boys» wieder auf der Piste

Ins Rampenlicht geriet Weber im Herbst abseits der Skipiste, weil er ungeimpft blieb. Er hatte eine Coronainfektion mit Symptomen eingefangen und baute auf die Antikörper. Deshalb durfte er nicht nach Kanada einreisen und verpasste den Weltcup-Auftakt in Lake Louise. Stattdessen hielten sich Weber und der ebenfalls ungeimpfte Urs Kryenbühl in Kalifornien auf.

Als das Duo in Beaver Creek wieder zum Weltcuptross stiess, gab es schon Sprüche wie «jetzt kommen die Beach Boys». Den Super-G in Beaver Creek beendete Weber mit einer Sekunde Rückstand aufs Podest als 21. Geimpft ist er bis heute nicht. «Die Vorwürfe deswegen lasse ich über mich ergehen», sagt er.

