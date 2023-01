Ski alpin Nicole Good: Ein weiterer Schritt nach vorne auch ohne WM-Aufgebot Mit dem zwölften Rang im Weltcup-Slalom in Spindlermühle hat die Sarganserländerin Nicole Good erstmals resultatmässig geliefert. Reto Voneschen Jetzt kommentieren 31.01.2023, 17.00 Uhr

Nicole Good fuhr im Weltcup in Spindlermühle auf den 12. Platz - das reichte nicht ganz fürs WM-Aufgebot. Bild: Piermarco Tacca / AP

Den Satz hat TV-Kommentator Marco Felder am letzten Samstag gleich mehrfach sagen dürfen: «Nicole Good hat wieder einen Rang gutgemacht», freute sich Felder nach jeder Fahrerin, die sich hinter Good und der zu diesem Zeitpunkt noch führenden Kroatin Leona Popović einreihte. Und unten im Zielraum freute sich die Sarganserländerin wie eine Schneekönigin über ihren Exploit, der sie am Ende vom 20. auf den zwölften Rang katapultierte.

Mit der neuntbesten Zeit im zweiten Lauf fuhr die 25-jährige Good mitten in die Weltspitze. «Endlich», war da und dort zu hören – schon mehrfach hatte die Junioren-Weltmeisterin von 2019 ihr Potenzial im Weltcup angedeutet. Doch noch nie war sie so gut wie im tschechischen Spindlermühle.

Einfach losgefahren, ohne gross Gedanken zu machen

«Ich habe manchmal solche Tage, in denen ich mich extrem sicher fühle», sagt Good rückblickend. Der Samstag war so ein Tag, wo sie absolutes Vertrauen in ihre Fähigkeiten hatte, «und ich einfach losgefahren bin, ohne mir grosse Gedanken zu machen». Logisch, war die Freude riesig über den ersten Top-15-Platz ihrer Karriere. Es war die halbe WM-Limite.

Am Sonntag sah das Ganze dann aber wieder anders aus. Das Vertrauen war weg, «keine Ahnung wieso», sagt Good. Natürlich sei die WM-Limite am Vorabend noch ein Thema gewesen, doch beim Start habe sie nicht daran gedacht. Auf Platz 33 mit 46 Hundertstel Rückstand auf den 30.Rang und 2,63 Sekunden auf die führende Lena Dürr endete der Arbeitstag vorzeitig.

Der Ärger über die Nichtqualifikation zum zweiten Lauf verflog rasch. Die Gewissheit zu besitzen, in die Top 15 fahren zu können, überwog bei Good. «Ich habe persönlich schon zum Saisonstart gewusst, dass dies möglich ist», so die B-Kader-Fahrerin, «nun habe ich die Bestätigung.» Denn das Selbstvertrauen hatte nach dem guten Saisonstart mit den ersten Weltcup-Punktgewinnen in Levi (19.) und Sestriere (20.) etwas gelitten.

Die Reissleine gezogen

Nach drei Nichtqualifikationen für den zweiten Lauf zog Good die Reissleine und nahm im Januar eine Auszeit. Durchschnaufen in der Heimat in Pfäfers war angesagt. Dazu hiess es im Training «Back to Basics» in Einzelstunden bei Gruppentrainer Christoph Kienzl.

Keine Probleme bereitete in dieser Zeit ihr Kopf. Zwei Gehirnerschütterungen hatte Good im Vorjahr erlitten, gross nahm der «Blick» das Thema am Samstag auf. «Ich spüre keine Nachwirkungen mehr», sagt sie. Ungewohnt sei der Auftritt beim Boulevardblatt aber gewesen. «Wer mich kennt, weiss, dass ich nicht gerne im Mittelpunkt stehe», sagt die 25-Jährige.

Statt WM nun Europacup

Statt an der WM in Courchevel geht Nicole Good nun bei Europacuprennen in den Start. Die Slalomski legt sie aber vorerst beiseite. Der Super-G steht jetzt im Mittelpunkt, «meine zweitbeste Disziplin nach dem Slalom», so Good. Längerfristig möchte die ehemalige Kombi-Spezialistin wieder in mehreren Disziplinen antreten.

Leistungen wie beim ersten Slalom in Spindlermühle helfen dabei. Das Wissen, das eigene Potenzial auch umsetzen zu können, sei extrem wertvoll, so Good. Nun gilt es, die nächsten Schritte anzugehen, sodass auch an «schlechten» Tagen eine Qualifikation für den zweiten Lauf drinliegt.

