Regionalfussball Noch zwei bis drei Spiele für die Teams: Sinn und Unsinn der Minisaison Der Amateurfussball soll bald wieder loslegen. Was das für die Vereine der Region bedeutet und wie sie über die Fortsetzung denken. Ives Bruggmann 21.05.2021, 00.11 Uhr

Das Derby zwischen Abtwil-Engelburg und Winkeln steigt frühestens in der nächsten Saison wieder. Michel Canonica

Bei vielen Amateurvereinen glaubte man nach dem letzten negativen Bescheid am 21. April nicht mehr daran, dass in dieser Saison nochmals Fussball gespielt werden darf. Für viele kam es deshalb überraschend, dass der Bundesrat kürzlich in Aussicht stellte, dass ab dem 31. Mai der Ball wieder rollen darf auf den Sportplätzen. Vorbehaltlich des definitiven Entscheides am 26. Mai dürften dann Gruppen bis zu 30 Personen uneingeschränkt trainieren und Ernstkämpfe bestreiten. Für die Ligen gilt gar eine Gruppengrösse von 50 Personen. Dazu kommen maximal 300 Zuschauer, die am Spielfeldrand erlaubt sind.