Simon Ehammer: So will er die Olympiaqualifikation schaffen

Leichtathletik «Der Körper spielt wieder mit»: Simon Ehammers Olympiatraum lebt weiter Eine Verletzung warf den Zehnkämpfer aus Stein AR weit zurück. Als Weitspringer träumt er aber weiter von Olympia. Am Dienstag in Luzern müsste er aber persönlichen Rekord springen. Jörg Greb 28.06.2021, 19.51 Uhr

Simon Ehammer springt in Langenthal zur Silbermedaille. Andy Mueller / freshfocus

Simon Ehammer hat seine Messlatte etwas tiefer gestellt, was sich in diesem Satz zeigt: «Ich habe meine erste Limite erfüllt in dieser Saison.» Er spricht von den 7,84 Metern im Weitsprung, die ihm an den Schweizer Meisterschaften vom Wochenende die Silbermedaille einbrachten. Sie bedeuten gleichzeitig die Qualifikation für die U23-EM von Mitte Juli in Tallinn. Die erreichte Limite müsste eigentlich reine Formsache sein für den U20-WM-Dritten und U20-Europameister im Zehnkampf von 2018 und 2019.

Aggressionen, Trotz, Wut

Doch bei Ehammer sieht die Realität derzeit ein wenig anders aus. Schmerzen in der Leiste und an den Adduktoren und anschliessend eine Entzündung am Schambein hatten den 21-Jährigen vom TV Teufen massiv zurückgeworfen. Eine erste Behandlung mit Eigenblut Ende März zeitigte Erfolg. Verbunden gewesen war sie allerdings mit einer vierwöchigen Trainingspause beim Laufen und Springen. Und als der Versuch, im Zehnkampf-Mekka Götzis Anlauf auf die Olympia-Limite nach drei Fehlversuchen in der zweiten Disziplin Weitsprung zu Ende war, wurde eine zweite solche Behandlung notwendig – mit dreiwöchiger Zwangspause.

Dieses Aussetzen hatte Folgen: «Der Olympia-Traum rückte immer weiter weg.» Ehammer haderte:

«Ich war so nahe dran, war so sicher gewesen, dass es Wirklichkeit wird mit Tokio 2021.»

Aggressionen entwickelten sich. Trotz. Wut. Der impulsive Athlet sagte sich zwischenzeitlich: «Ich pfeife auf die Gesundheit, eine solche Möglichkeit lasse ich nicht verstreichen.» Mit etwas Distanz und der Gewissheit, dass die Verletzung überstanden ist, sagt er nun:

«Ich war noch nie verletzt gewesen, es ging in meiner Karriere nur aufwärts. So gesehen war die jüngste Zeit auch sehr lehrreich.»

Ursprünglich wollte Ehammer an der Schweizer Meisterschaft noch einmal Anlauf in Richtung Olympia-Limite im Zehnkampf nehmen (8350 Punkte, Schweizer Rekord). Er liess es bleiben. Die Aussicht auf eine Punktzahl in diesem Bereich wäre minimal gewesen. So mass er sich in seinen Paradedisziplinen Weitsprung und Hürdensprint. Die Silbermedaille im Weitsprung bildet die Ausbeute. Ehammer aber sieht das Abschneiden in einem grösseren Rahmen. In beiden Disziplinen erfüllte er die Limiten für die U23-EM. Vor allem die 7,84 m im Weitsprung, nur fünf Zentimeter hinter dem Spezialisten Benjamin Gföhler, stimmen ihn zuversichtlich. «Der Körper spielt wieder mit.»

Meeting in Luzern als letzte Chance

Ganz abgeschrieben hat Ehammer die Olympia-Qualifikation nicht. Heute, am letzten Tag der Qualifikationsperiode, gehört er dem kompetitiven Feld im Weitsprung bei Spitzenleichtathletik Luzern an. «Der Olympia-Traum ist erst ausgeträumt, wenn sich keine Möglichkeit mehr bietet», sagt Ehammer. 8,22 m sind von ihm und Gföhler gefordert. Eine Bestweite von 8,15 m weist Ehammer seit letztem Jahr auf. «Ich will den Supersprung heraushauen», sagt er. Und: «Ich will geniessen und mit der nötigen Lockerheit springen. Einfach fliegen.»