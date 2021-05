Handball Sieben Fragen und sieben Antworten zum Saisonendspurt von Fortitudo Gossau Fortitudo Gossau befindet sich mitten im Aufstiegsrennen. Das sind die Fakten zum Saisonfinale der NLB. Ives Bruggmann 07.05.2021, 05.00 Uhr

Kevin Lind (links) und Fortitudo Gossau stehen vor einer spannenden Endphase der NLB-Saison. Benjamin Manser

Noch zwei Spiele stehen für die Handballer des TSV Fortitudo Gossau in der Hauptrunde der NLB auf dem Programm. Danach folgt die Aufstiegs- oder die Abstiegsrunde. Denn die Saison wurde aufgrund der Coronapandemie verkürzt, der Modus abgeändert. Was gibt es sonst noch zu wissen vor der entscheidenden Saisonphase?

1. Was braucht es für die Finalrunde?

Im neuen Modus ist die Hauptrunde nach den 13 Spielen der Hinrunde beendet. Die besten sechs Mannschaften der Tabelle ziehen dann in die Finalrunde ein. Fortitudo Gossau belegt derzeit Rang fünf – mit drei Punkten Vorsprung auf den siebten Platz, der den Gang in die Abstiegsrunde bedeuten würde. Mit einem Sieg in den verbleibenden zwei Partien sichert sich Gossau aus eigener Kraft die Finalrundenteilnahme. Mit einem Unentschieden käme es auf das Torverhältnis an. Bei zwei Niederlagen müssten die Fürstenländer auf Ausrutscher der Konkurrenten hoffen.

2. Was heisst das für die Partie gegen Birsfelden?

Die Ausgangslage ist eindeutig: Mit einem Sieg auswärts beim Tabellenletzten Birsfelden zieht das Team von Trainer Rene Ullmer in die Finalrunde ein. «Je schneller wir die nötigen Punkte einfahren, desto besser», sagt Sportchef Sandro Wirz und fügt hinzu: «Das muss auch unser Anspruch sein gegen den Tabellenletzten.»

3. In welchem Modus läuft die Finalrunde ab?

Auch in der Finalrunde geht es Schlag auf Schlag. Gegen jedes Team gibt es nur eine Direktbegegnung. Es geniesst jenes Team Heimrecht, das in der Hauptrunde auswärts antrat. Die Punkte und das Torverhältnis aus der Hauptrunde werden mitgenommen. Nach den fünf Spielen wird erneut bilanziert. Die zwei erstplatzierten Mannschaften spielen dann im Playoff-Final in einem Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die NLA.

4. Wie lautet das Ziel der Mannschaft?

Der Aufstieg in die NLA ist das grosse Ziel der Spieler. Das kommunizierte der Verein bereits zu Beginn der Saison. Daran hat sich auch nach dem Abgang von Trainer Oliver Roth nichts geändert. Zwischenzeitlich herrschte nach einer Mitteilung des Vorstandes, in der es hiess, dass der sofortige Aufstieg nicht die höchste Priorität geniesse, ein bisschen Verwirrung. Doch am Vorhaben der Spieler hat dies nichts geändert. Fortitudos Equipe bringt alle Qualitäten mit, um einen der beiden Finalplätze zu ergattern. «Dieses Ziel ist realistisch», sagt Wirz. Er ist überrascht, wie ausgeglichen die NLB sich in dieser Saison präsentiert. «Jedes der sechs Teams der Finalrunde kann aufsteigen», ist er überzeugt.

5. Wie harmoniert das neue Trainerduo?

Nach dem Abgang von Oliver Roth übernahm dessen Assistent Rene Ullmer zuerst interimistisch, dann definitiv. Mittlerweile steht fest, dass Ullmer auch in der kommenden Saison der Cheftrainer sein wird. Seit kurzem wird der Österreicher assistiert von Raphael Kramer, der im Nachwuchs ausgezeichnete Arbeit ablieferte. «Sie haben sich schnell gefunden und ergänzen sich aus meiner Sicht sehr gut», sagt Sportchef Wirz. Spielerisch waren keine gravierenden Anpassungen festzustellen. Da dürfte die kommende Saison erste Änderungen mit sich bringen.

6. Was bringt Corona für Veränderungen mit sich?

Seit der Wiederaufnahme der Meisterschaft müssen sich sowohl die Handballer als auch der Staff vor jedem Spiel einem Coronaschnelltest unterziehen. Bislang ist der Spielbetrieb ohne grosse Unterbrechungen ausgekommen. Doch der Spielplan ist eng getaktet. Die Quarantäne eines Teams würde vieles in Frage stellen. Das Ziel des Verbands bleibt es in jedem Fall, die Saison zu werten und am Ende einen sportlichen Aufsteiger zu küren.

7. Ist die Kaderplanung bereits abgeschlossen?

Mit dem Zugang des 38-jährigen Österreichers Michael Knauth ist den Gossauer Verantwortlichen ein Coup gelungen. Er passt genau in die Strategie. «Wir wollen eine gesunde Mischung aus Talenten und erfahrenen Spielern», so Wirz, der sich auf Kurs sieht. Die eine oder andere Mutation werde es aber in der neuen Saison noch geben.