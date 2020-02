Sie nannten ihn den Bremser der Nation: Vor 40 Jahren wurde der Rheintaler Sepp Benz Olympiasieger im Bobsport Vor 40 Jahren krönt der Rheintaler Sepp Benz seine Karriere als Bobfahrer mit dem Olympiasieg in Lake Placid in den USA. Daniel Good 12.02.2020, 05.00 Uhr

16. Februar 1980 war es vollbracht: Olympiasieg in Lake Placid für die Schweizer Sepp Benz (links) und Erich Schärer. Str / KEYSTONE

Eigentlich wollte Sepp Benz nach den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck zurücktreten. Er war Weltmeister und zweifacher Olympiamedaillengewinner und schon einiges über 30-jährig. Aber er machte doch weiter. Denn die WM 1978 fand in Lake Placid im US-Bundesstaat New York statt.