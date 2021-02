Er ist in Schweden heimisch geworden, aber auch regelmässig auf Besuch in der Schweiz. Mit dem Rennvelo oder zu Fuss erkundet Steiner seine Heimat, sucht Pilze und sagt: «Ein sehr schönes Land. Ich liebe es, aber ich gehe auch immer wieder gerne zurück in den Norden.» Schweden ist zwar ein Land, das den nordischen Skisport geprägt hat. «Aber in Falun bin ich nahezu unbekannt. Höchstens ein paar ältere Leute wissen noch, wer ich bin», sagt Steiner. Und findet gut, dass in seiner Wahlheimat kein Rummel um seine Person herrscht. In Falun ist Langlauf Trumpf. Auch der frühere Weltklasse-Skispringer hat sich dieser Disziplin verschrieben. Der heute 70-Jährige ist mehrfacher Weltmeister in seiner Alterskategorie. Obschon sich wegen des Skispringens körperliche Beschwerden eingestellt haben. Deshalb setzt der gelernte Holzbildhauer in seiner zweiten Karriere auf Qualitäten, die ihn schon auf den Schanzen stark gemacht hatten. «Technisch und in der Materialwahl machte mir so schnell keiner etwas vor.» (dg)