LEICHTATHLETIK Die Weltklasseläuferin Selina Rutz-Büchel muss die Olympischen Spiele 2021 wegen Covid-19 auslassen: «Die Gesundheit ist das Wichtigste im Leben» Die Olympischen Spiele in Tokio finden ohne die Toggenburger Mittelstreckenläuferin Selina Rutz-Büchel statt. Anfang April hat sich die Ostschweizerin mit Covid-19 infiziert. Bis heute leidet sie an den Folgen. 30.06.2021, 17.17 Uhr

Selina Rutz-Büchel vor einem Jahr am Diamond-League-Meeting in Oslo. Lise Aserud / EPA (21. Juni 2020)

(red) Trotz milden Verlaufs kann Rutz-Büchel weiter keinem geregelten Trainingsalltag nachgehen. Schweren Herzens muss die zweifache Halleneuropameisterin über 800 m deshalb auf eine Teilnahme an den Rennen in Tokio verzichten. Es wären die zweiten Spiele für Rutz-Büchel nach jenen von 2016 in Rio de Janeiro gewesen.

Sie musste das Training zu 100 Prozent einstellen

Das Nervensystem der 29-Jährigen reagiert zu stark auf sportliche Betätigung. Im Alltag hat Rutz-Büchel immer wieder mit Schwindelanfällen zu kämpfen. Nach mehreren Rückfällen in den vergangenen Wochen musste sie das Training zu 100 Prozent einstellen. Sie sagt: «In den vergangenen Jahren habe ich enorm viel Liebe, Energie und Leidenschaft in diesen Sport investiert, um mich so gut wie möglich auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio vorzubereiten. Auch wenn ich mir meinen grossen Traum in diesem Jahr nicht erfüllen kann, bin ich dankbar und stolz, wohin mich die Vorbereitungen geführt haben.»

Und Rutz-Büchel weiter:

«Die Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ich werde alles daransetzen, mich vollständig von der Erkrankung zu erholen und dann stark genug zu sein, um weitere Träume zu verfolgen»

Die Olympischen Spiele 2021 finden vom 23. Juli bis am 8. August statt.