SEITENWECHSEL Konrad Wurst bringt den St.Galler Handballern den Erfolg: «Mein Name ist ein Vorteil. Denn ‹Wurst› vergisst kaum jemand» Vom österreichischen Handballprofi zum St.Galler Masterstudenten und Amateur: Konrad Wurst ist seit dieser Saison Teil bei der Spielgemeinschaft Fides/Otmar in der 1. Liga. 09.11.2021, 05.12 Uhr

Der 1,98 Meter grosse Konrad Wurst (am Ball) im Derby gegen den TSV Fortitudo Gossau. Bild:

Die auf die Meisterschaft 2021/2022 gebildete Spielgemeinschaft SG Fides/Otmar ist in der 1. Liga der Handballer weiterhin auf Erfolgskurs. Mit dem 25:24-Heimsieg gegen Fortitudo Gossau haben die St.Galler ihren zweiten Tabellenrang hinter Arbon verteidigt.

Dass es am Ende ein erzitterter Erfolg war, war völlig unnötig, denn das Team von Trainer Alex Usik lag mit Ausnahme von zwei unentschiedenen Spielständen – 1:1 und 11:11 – immer mit bis zu vier Treffern in Führung. Trainer Usik ärgerte sich:

«In der Schlussphase wurden meine Anweisungen nicht mehr umgesetzt.»

Erschwerend für die gesamte Partie war hinzugekommen, dass mit Tim Dittert der Topskorer des Teams fehlte.

Der 19-jährige folgte dem Aufgebot zu einem Trainingslehrgang mit dem österreichischen U19-Nationalteam. Damit trat Dittert gewissermassen in die Fussstapfen seines neuen Teamkollegen Konrad Wurst.

Ein überraschender Rücktritt des 23-Jährigen

Seit der laufenden Saison spielt der 23-jährige Wurst bei Fides/Otmar. Der 198 Zentimeter grosse Linkshänder wurde in Österreich als eines der hoffnungsvollsten Talente gehandelt, was ihm auch die Aufgebote in die Nachwuchskader eintrug. Sein Können und seine Fähigkeiten stellte der Bregenzer in der höchsten österreichischen Liga bei Alpla Hard, mit dem er 2017 und 2021 Meister wurde, unter Beweis.

Die Gossauer nehmen Konrad Wurst in die Zange. Bild: Michel Canonica

Bildung hat Vorrang

Doch in diesem Frühling folgte für die Vorarlberger die grosse Überraschung. Konrad Wurst gab für alle Beteiligten nach dem zweiten Meistertitel völlig überraschend seinen Rücktritt. «Ich war mit meiner Situation und meiner Leistung nicht mehr zufrieden. Nach dem Abschluss meines Studiums an der Universität Liechtenstein mit dem Bachelor, entschloss ich mich zum nächsten beruflichen Schritt mit dem Masterstudium an der Universität St.Gallen. Ein Masterstudium ist mit dem Status als Profihandballer nicht zu vereinbaren», sagt er.

Vom Profi zum Amateur: auch wegen eines Wirbelbruchs

Dass für ihn der Rücktritt vom Spitzensport zur Option wurde, hat auch mit einer schwerwiegenden Verletzung zu tun, die ihn eineinhalb Jahre vom Handball ferngehalten hatte. Ein Lendenwirbelbruch führte dazu, dass er zeitweise nicht mehr gehen konnte. Wurst sagt:

«Da kamen in mir auch die Gedanken auf, welcher Stellenwert der eigenen Gesundheit und welcher dem sportlichen Erfolg zukommt.»

Und: «Als Junior setzte ich alles auf die Karte Handball. Doch in der Zeit ohne Handball musste ich mich auch fragen, was ich denn mit 30 Jahren ohne Berufsausbildung machen würde. Diesen Prozess mit Höhen und Tiefen schloss ich mit meinem Entscheid ab, dass ich meine berufliche Karriere selbst bestimmen kann, die sportliche jedoch nicht.»

Damit war die einst so vielversprechend angelaufene Handballprofi-Karriere von Konrad Wurst beendet.

Er ist überzeugt, dass er den richtigen Entscheid getroffen hat und ist mit und in seiner Situation glücklich. Zu seinem Glück zählt auch, dass er seinem Lieblingssport nun doch wieder frönen kann. Dies nicht mehr mit acht Trainingseinheiten pro Woche, sondern nur noch mit deren drei – nicht mehr in der höchsten österreichischen Liga, sondern in der 1. Liga der Schweiz.

Wurst sagt: «Nach dem Rücktritt bei Hard war mir klar, dass mein Leben künftig ohne Handball sein würde. Doch die Verantwortlichen von Fides/Otmar kamen auf mich zu, präsentierten ihr Projekt mit einem jungen Nachwuchsteam und überzeugten mich.»

Sein Anspruch, bei jedem Spiel als Gewinner vom Platze zu gehen, ist geblieben. Doch das Ziel in zwei Jahren an der Uni St.Gallen seinen Master in Unternehmensberatung zu erreichen, steht über allem.

Ein Glücksfall für Fides/Otmar

Der sportliche Rückschritt des Vorarlbergers ist für die Spielgemeinschaft Fides/Otmar zum Glücksfall geworden. «Nur schon die Tatsache, dass er ein Linkshänder ist, ist für unser Team ein grosser Gewinn», freut sich Alex Usik. Er lobt aber auch die menschlichen und sportlichen Qualitäten seines rechten Rückraumspielers:

«Koni ist sehr intelligent, er passt sich einem Spielsystem sofort an und überzeugt mit seiner körperlichen Präsenz in der Offensive und Defensive.»

Dass dem so ist, erstaunt kaum. «Ich spiele für mein Leben gern Handball. Diese Faszination begleitet mich, seit ich acht Jahre alt bin», sagt Konrad Wurst, für den sein nicht alltäglicher Name selten ein Thema ist. Er sagt: «Ich sehe meinen Namen eher als Vor- denn als Nachteil. Den Namen ‹Wurst› vergisst nämlich kaum jemand, wenn ich mich irgendwo vorstelle.»