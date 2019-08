Seine Woche braucht mehr Tage: Physiotherapeut Christian Gutgsell ist auch noch Leichtathletiktrainer Unter anderem betreut er die Sprinterinnen Salomé Kora und Sarah Atcho. Raya Badraun

Leichtathletiktrainer und Physiotherapeut: Christian Gutgsell. (Bild: Michel Canonica)



Ein unschöner Moment hat aus Christian Gutgsell einen Leichtathletiktrainer gemacht. So erzählt es der Physiotherapeut an diesem Nachmittag. Er sitzt in einem der Behandlungsräume der Orthopädie St.Gallen AG neben einer Liege und rührt in einem Kaffee. 2011 traf er hier auf den Weitspringer Yves Zellweger. Dieser hatte sich die Schulter ausgekugelt, musste operiert werden und war danach auf Gutgsell angewiesen. Beim Aufbau blieb es am Ende jedoch nicht.

Als Zellweger wieder genesen war, übernahm der Physiotherapeut die Leitung und Planung der Krafteinheiten des Athleten. Nach der EM 2014 bat Zellweger ihn schliesslich, sein gesamtes Training zu leiten. «Ich wusste damals nicht, ob er ein guter Weitsprungtrainer sein wird», sagt Zellweger.

«Doch ich wollte neue Wege gehen, und Christian ging diese.»

Heute arbeitet der 38-jährige Gutgsell in einem Teilpensum am Nationalen Leistungszentrum Ostschweiz und betreut unter anderen die Sprinterinnen Salomé Kora und Sarah Atcho. Hinter Mujinga Kambundji gehören sie zu den schnellsten Frauen des Landes und sind Teil der erfolgreichen 4×100-m-Staffel. Auch Zellweger ist noch dabei. Aus dem Weitspringer ist in der Zwischenzeit der Assistenztrainer geworden – auch wenn Gutgsell ihn nicht als solchen bezeichnen würde. «Wir arbeiten zusammen», sagt er.

Er testet immer zuerst an sich

Gutgsells Arbeit als Trainer ist stark mit der Physiotherapie verbunden. Das eine ergänze das andere, sagt er. Es sei ein fliessender Übergang. Zellweger bezeichnet ihn als einen sehr akribischen Schaffer. «Er überlässt nichts dem Zufall.» So entwickelt er viele Übungen selbst. Dabei schaut er sich den Athleten an, beobachtet, wo dieser vom Optimum abweicht, und fragt sich, warum.

Er untersucht auch, welche Anforderungen eine Sportart an den Athleten und dessen Körper stellt – und wie man diesen gerecht wird. Dazu sagt er:

«Es ist unglaublich spannend, wie belastbar der Mensch ist und was alles möglich ist.»

Seine Übungen, die so einfach und effizient wie möglich sein sollen, testet er immer zuerst an sich. «Die Sportler sind dafür zu wertvoll», sagt er.

Sein Wissen eignete sich Gutgsell an der Deutschen Sporthochschule Köln an, wo er einen Master in Sportphysiotherapie erlangte. Seine Masterarbeit schrieb er über sprintspezifische Krafttrainingsübungen. Er betont auch, wie wichtig ihm der Austausch mit Trainern und Experten ist.

So reiste er mehrmals mit dem Mehrkampf- und Krafttrainings­experten Adrian Rothenbühler und dem damaligen Staffel­coach und Sprint-Nationaltrainer Laurent Meuwly ins Trainingslager, beobachtete und glich sein Wissen ab. «Auch den Arzt Pierre Hofer, der einst Trainer der Ruder-Olympiasieger Markus und Michael Gier war, darf ich viel fragen», sagt er.

Wenn Gutgsell erzählt, spürt man seine Leidenschaft. Er lacht viel, erklärt gerne. Seine Freude ist ansteckend. Der in Waldstatt aufgewachsene Gutgsell sagt:

«Es wäre mir recht, wenn die Woche einen Tag mehr hätte.»

So war Gutgsell schon damals, als er noch Athlet war. Er trat als Mehrkämpfer an, denn Stabhochsprung alleine war ihm zu langweilig. Daneben machte er Musik, ging in die Berge, kletterte, machte Skitouren und fuhr Mountainbike. «Ich habe mich damals etwas verzettelt», sagt er, der noch heute gerne Sport treibt.

Ausgleich sei wichtig und gut, aber nicht, wenn man auch dort der Beste sein möchte. «Denn Spitzensport ist kompromisslos. Man muss es um jeden Preis wollen und alles dafür tun.» Er selbst scheut keinen Aufwand, auch wenn es manchmal den Rahmen sprengt. Am Abend und Wochenende steht er regelmässig im Einsatz. «Christian gibt eine hohe Pace vor, und erwartet, dass diese mitgegangen wird», sagt Zellweger. «Sein Drive ist ansteckend.»

Barfuss laufen und einbeinig Zähne putzen

Nach dem Training hört es nicht auf. Gutgsell gibt seinen Athleten kleine Aufgaben mit, damit sie ihre Routine dem Spitzensport anpassen. Sie sollen etwa einbeinig Zähne putzen, barfuss laufen oder so wenig sitzen wie nur möglich. Er meint:

«Man kann in jeder Situation etwas Gutes machen.»

Er sieht einen Mehrwert darin, gerade im Spitzensport, wo viele Bereiche bereits ausgereizt sind. «Als Athlet kann man sich ganz auf ihn verlassen», sagt Zellweger. Gutgsell sei einer, der zuerst an die anderen denke. Er ist aufmerksam, frage nach.

Und er ist einer, der im Hintergrund arbeitet. Das Scheinwerferlicht überlässt er lieber den Athletinnen. «Sie sind es schliesslich, die am Ende auf der Tartanbahn laufen müssen», sagt er.