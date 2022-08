Diese Nordostschweizer könnten am ESAF in Pratteln brillieren.

Schwingen Wer tritt aus dem Schatten von Samuel Giger? Das sind die grössten Nordostschweizer Trümpfe neben dem Thurgauer Favoriten Werner Schlegel, Armon Orlik, Domenic Schneider, Samir Leuppi: Hinter Samuel Giger lauern starke Nordostschweizer Athleten auf einen Spitzenplatz am Eidgenössischen Schwingfest – ein Überblick. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Werner Schlegel (rechts) zählt zu den Mitfavoriten am Eidgenössischen Schwingfest. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE

Für die 65 Nordostschweizer Teilnehmer neben Samuel Giger ist es bestimmt kein Nachteil, dass der Topfavorit auf den ­Königstitel am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln demselben Teilverband angehört. Zum einen müssen sie wohl nicht gegen ihn antreten, da Duelle innerhalb der gleichen Mannschaft, so gut es geht, vermieden werden. Andererseits ist die Chance gross, dass Giger einige Topathleten der anderen Teilverbände aus dem Weg räumt.

Zudem profitieren die Nordostschweizer Spitzenleute aktuell davon, dass Giger die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Im Schatten des Thurgauers können sie sich in Ruhe auf den Saisonhöhepunkt vorbereiten. Im günstigsten Fall ergibt für sie die Chance auf den Schlussgang – oder mehr. Das sind die Nordostschweizer Trümpfe:

Werner Schlegel jubelt nach seinem Sieg über Matthias Aeschbacher. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Der 19-jährige Toggenburger hat sich in rasantem Tempo in die nationale Elite katapultiert. Der Hemberger macht kein Geheimnis daraus, dass er seinem Idol Jörg Abderhalden nacheifert. Das fängt beim Kraft- und Athletiktraining an – seit zweieinhalb Jahren arbeitet er mit Robin Städler, dem ehemaligen Schleifer Abderhaldens – und hört im Schwingkeller auf, wo er versucht, die Schwünge des dreifachen Schwingerkönigs nachzuahmen.

Im vergangenen Winter legte der Zimmermann, der in diesem Frühsommer als Klassenbester die Lehrabschlussprüfung absolvierte, nochmals zehn Kilogramm an Muskelmasse zu. Mit nun 110 kg ist er nicht mehr weit entfernt von seiner Idealvorstellung.

Schlegels grösste Stärken sind sein Ehrgeiz sowie seine Lernbereitschaft. Mit grosser Hartnäckigkeit will er sich stetig weiterentwickeln. Auch deshalb besucht er ab Herbst die Spitzensport-RS der Armee – als einer von nur zwei Athleten, die aufgenommen wurden. Der andere ist Adrian Walther, der ihn auf dem Brünig im Schlussgang besiegte. Obwohl ihn diese Nieder­lage furchtbar nervte, steckte er nicht auf und verfeinerte seine Schwingerarbeit weiter. Nur eine Woche später belohnte sich Schlegel mit dem ersten Sieg auf Stufe Teilverband.

In Brugg triumphierte er am Nordwestschweizer Fest und feierte seinen ersten grossen Erfolg. Seinen wohl emotionalsten Moment der Saison erlebte Schlegel auf dem Brünig, als er Matthias Aeschbacher bodigte und in den Schlussgang einzog. Auf den Berner trifft er nun zum Auftakt in Pratteln. Ein gutes Omen?

Armon Orlik gewann das Glarner-Bündner Schwingfest. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der 27-Jährige ist neben Samuel Giger der höchstdekorierte Schwinger in der Nordostschweiz. Er kommt auf 18 Kranzfestsiege. Vor sechs Jahren schrammte er in Estavayer nur knapp am Königstitel vorbei – allein die Schlussgangqualifikation ist Beweis genug für sein riesiges Potenzial. Auch in Zug vor drei Jahren schwang Orlik, der jedoch unter Rückenbeschwerden litt, lange vorne mit. Erst im sechsten und siebten Gang nahm er sich durch zwei Gestellte aus dem Rennen um den Festsieg. In der Folge kämpfte Orlik erneut mit Verletzungen.

In dieser Saison ist der vielseitige Flankenschwungspezialist beschwerdefrei. Er plante mit Vorsicht. Vor dem Eidgenössischen liess er verlauten: «Ich bin bei 100 Prozent.» Was das bei ihm heissen kann, bewies er unzählige Male. Schliesslich war es der Bündner, der Giger im Osten lange Zeit vor der Sonne stand. Noch heute ist die Bilanz der beiden an Kranzfesten ausgeglichen. Dem angehenden Bauingenieur ist in Pratteln vieles, wenn nicht sogar alles, zuzutrauen.

Einer seiner grössten Siege: Domenic Schneider bezwingt auf dem Weissenstein Schwingerkönig Kilian Wenger. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der Trainingskamerad Gigers hat sich in der nationalen Spitze etabliert. Der spektakuläre Kurzspezialist hat sich darüber hinaus zum Publikumsliebling gemausert. Getragen von den Zuschauerinnen und den Zuschauern wächst der Landwirt aus Friltschen immer wieder über sich hinaus.

Eine Kost­probe seines Könnens gab er auf dem Weissenstein ab, als er es in Abwesenheit von Giger, Schlegel und Co. alleine mit der gesamten Berner Elite aufnahm. Auf dem Notenblatt des 28-jährigen Thurgauers standen am Ende des Nordwestschweizer Bergfests unter anderem Schwingerkönig Kilian Wenger, Curdin Orlik, Adrian Walther und Matthias Aeschbacher. Im Schlussgang stoppte Letztgenannter Schneiders unwiderstehlichen Lauf.

Doch das Bergfest hat gezeigt, dass sich der zweifache Familienvater vor ­niemandem fürchten muss. Auf den ganz grossen Erfolg an einem Teilverbands- oder Bergkranzfest wartet Schneider noch. Häufig schnappte ihm Klubkollege Giger den Sieg weg. Die Konstanz des 1,79 m grossen und 140 kg schweren Kraftpakets ist beeindruckend. In der vergangenen Saison sicherte er sich das Maximum von zehn Kränzen. Auch heuer steht er schon wieder bei deren acht – Tendenz steigend.

Samir Leuppi wurde auf der Schwägalp Zweiter. Bild: Freshfocus

Beim Zürcher Hünen läuft derzeit einiges – nicht nur in Bezug auf den Schwingsport. Denn der 29-jährige Winterthurer steht mitten in den Abschlussprüfungen zum Transportpolizisten. Dementsprechend schwankend waren seine Leistungen in dieser Saison auf den Schwingplätzen. Auch weil er sich mit Verletzungen sowie einer hartnäckigen Erkältung herumschlug.

Zu was der 1,94 m grosse und über 140 kg schwere Athlet fähig ist, bewies er auf der Schwägalp mit Rang zwei und Siegen gegen Michael Bless, Marcel Räbsamen und Domenic Schneider. Kommt der Zürcher in einen Lauf, gibt es wenige, die ihn stoppen können – auch in Pratteln.

Neben den vier genannten Schattenmännern können durchaus weitere Nordostschweizer ins Rampenlicht treten. Als Erstes seien die Routiniers Michael Bless, Roger Rychen, Mario Schneider oder Raphael Zwyssig genannt. Mit Spannung wird auch der Auftritt des Kilchbergsiegers Damian Ott erwartet. Wenn er nach seiner Fussverletzung im Vollbesitz seiner Kräfte antreten kann, dürfte er an der Spitze mitmischen. Priorität wird bei ihm der Kranz geniessen. Der 48-jährige Stefan Burkhalter will an seinem zehnten Eidgenössischen dem Team wertvolle Dienste erweisen.

