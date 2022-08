Vater und Sohn Burkhalter nehmen am ESAF 2022 teil.

Schwingen Wenn Vater und Sohn nach Pratteln reisen – die einzigartige Familiengeschichte der Burkhalters Für Stefan und Thomas Burkhalter geht ein Traum in Erfüllung: Sie nehmen gemeinsam am Eidgenössischen Schwingfest teil. Erstmals in der Geschichte des Schwingerverbands qualifizieren sich Vater und Sohn für dasselbe Eidgenössische. Doch beinahe hätte ein Unfall alles verhindert. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Stefan Burkhalter und Sohn Thomas posieren nach dem Schaffhauser Kantonalschwingfest mit dem Kranz. Bild: Lorenz Reifler

Stefan Burkhalter ist 48 Jahre alt, hat in seiner illustren Karriere 111 Kränze gewonnen und ist damit Thurgauer Rekordhalter. Beweisen muss er niemandem mehr etwas. Doch der Traum, mit seinem Sohn Thomas ans Eidgenössische Schwingfest nach Pratteln zu reisen, liess ihn nicht los. Er sagte sich:

«Wenn es irgendwie geht, wollen wir diese einmalige Geschichte wahr machen.»

Thomas Burkhalter ist 19 Jahre jung und bringt alle Voraussetzungen mit, dereinst ein Spitzenschwinger zu werden. Doch so einfach ist das nicht. Bei den Jungschwingern immer der Grösste und Schwerste, dachte sich Thomas: «Das wird wohl keine Kunst sein, bei den Aktiven mitzuhalten.» Aber: Er sei auf die Welt gekommen, sagt er. Zwei Jahre brauchte Thomas Burkhalter, um sich an das Niveau heranzutasten. Vor einem Jahr war es dann so weit: Er gewann im Alter von 18 Jahren seinen ersten Kranz. Dadurch geriet auch das Eidgenössische in Pratteln in den Fokus. Im vergangenen Winter legte er physisch deutlich zu. Sodass er sich im Frühling sagte:

«Es wäre bombastisch, mit meinem Vater ans Eidgenössische zu reisen.»

Der Querschnittlähmung knapp entkommen

Bereits am ersten Kranzfest der Saison rückt der gemeinsame Traum von Vater und Sohn Burkhalter weit in den Hintergrund. Thomas fällt am Thurgauer Kantonalen derart unglücklich auf den Nacken, dass er im ersten Moment seine Beine nicht mehr spürt. An seiner Seite Vater Stefan. Er sagt:

«Das Leben zieht in einem solchen Moment schnell an einem vorbei. Ich hätte sofort mit dem Schwingen aufgehört, wäre meinem Sohn etwas Schlimmes passiert.»

Doch Thomas hat Glück. Im Kantonsspital St.Gallen kehrt das Gefühl in den Beinen zurück. Doch die Ärztin warnt und empfiehlt Thomas, mit dem Schwingen aufzuhören. Denn ein Wirbel im Nackenbereich drückt auf den Nerv und das Rückenmark. Die Gefahr einer Querschnittlähmung bei einem weiteren Unfall bestehe. Aufhören kommt für Thomas Burkhalter aber nicht in Frage. Mit Physiotherapie und Muskelaufbau versucht er, seinen Nacken bestmöglich zu schützen.

Der Traum geht doch noch in Erfüllung

Mittlerweile fühlt er sich im Sägemehl trotz einiger Nachwehen wieder wohl. «Kurz nach dem Unfall hat es vor allem im Kopf nicht gestimmt.» Doch der 19-Jährige bleibt hartnäckig, gewinnt am Schaffhauser Kantonalfest – gemeinsam mit seinem Vater – den Kranz und qualifiziert sich so für das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln. «Hut ab. Es war eine harte Zeit für ihn nach dem Unfall», sagt Vater Stefan. Der Traum geht also in Erfüllung: Erstmals in der Geschichte des Eidgenössischen Schwingerverbands qualifizieren sich Vater und Sohn für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest.

Der Sohn dürfte bald den Hof übernehmen

Stefan und Thomas Burkhalter verbindet weit mehr als der Schwingsport. Thomas absolviert auf dem elterlichen Bauernhof in Homburg die Lehre, kommt nun in das letzte Jahr seiner Ausbildung als Landwirt. Auch in diesem Bereich eifert er seinem Vater nach. Dieser sagt: «Ich möchte ihm den Betrieb nach der Lehre möglichst schnell übergeben.» Noch ist Stefan der Chef, später dann Thomas.

«Ich lasse ihn jetzt selbstständig arbeiten, stehe ihm mit Rat und Tat zur Seite.»

Klappt die Übergabe, wäre Thomas die vierte Generation der Familie Burkhalter, die den Hof in Homburg führte. Der Alltag von Vater und Sohn in der Landwirtschaft läuft dabei ohne grosse Kommunikation ab. Sie sind ein eingespieltes Team. «Was die Arbeit im Stall und auf dem Feld angeht, fühle ich mich recht sicher. Ich schätze es sehr, dass mich mein Vater machen lässt», sagt Thomas. In Sachen Organisation, Planung und Büro sei er aber schon noch froh um die Unterstützung des Vaters. «Ich staune manchmal, was er alles weiss.» Reisen Vater und Sohn gemeinsam an ein Schwingfest, nimmt die Familie die Arbeiten auf dem Hof wahr. «Wir bereiten alles vor. Meine Mutter und meine Schwester springen dann für uns ein. Dafür bin ich dankbar», sagt Thomas.

Als Sohn von Stefan Burkhalter war es für ihn nicht immer einfach. «Früher fand ich es cool, wenn in der Schule die anderen Kinder sagten, mein Vater sei ‹en mega Chaschte›. Aber irgendwann kamen auch Neider und Lügen ins Spiel», so Thomas. Überhaupt trug der Sohn bis 14 den Namen der Mutter: Keller. Auf Weihnachten wünschte er sich damals denselben Nachnamen wie der Vater. Er war sich bewusst, dass dies im Schwingen nicht nur helfen würde. Und prompt musste er sich nach dem Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag, als er den Kranz verpasste, anhören:

«Du hast den Namen Burkhalter nicht verdient.»

Mittlerweile kann Thomas mit solchen Anfeindungen umgehen. «Sie haben mich stärker gemacht.»

Schauspieler, Bodyguard, Chauffeur

Für Vater Stefan ist es das zehnte Eidgenössische Fest. Erstmals nahm er 1995 in Chur teil. «Danach ist definitiv Schluss», sagt er. Langweilig wird es ihm bestimmt nicht. Neben dem Hof arbeitet der umtriebige Agrarmanager auch als Bodyguard und Chauffeur seines Geschäftspartners Hausi Leutenegger, als Schauspieler oder als Entrümpler. «Ich bin ein Chrampfer», sagt er. Von allen Jobs am liebsten hat er die Schauspielerei, zu der er eher zufällig kam. Vor ein paar Jahren klingelte das Telefon. Am Apparat eine Filmproduktionsfirma. Am selben Abend und nach Aufnahme eines kleines Bewerbungsvideos hatte er den Job in der Tasche. In der SRF-Serie «Wilder», im «Tatort» oder im Film «Schatten im Paradies» wirkte er schon mit. «Ich finde das cool, aber geistig bin ich nach einem Drehtag jeweils ziemlich erschöpft.» Seine bekannteste Rolle interpretiert er in einer Woche in Pratteln: jene als Schwinger.

